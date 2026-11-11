Vremea de mâine 12 noiembrie. Ploi torenţiale şi vânt puternic în mai multe zone din ţară. Maxime de 23°C

Vremea se încălzeşte în România, iar temperaturile vor ajunge până la 23 de grade în sudul ţării, cu mult peste valorile normale pentru această perioadă. Ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor, iar în nord-vest şi la munte se vor înregistra cantităţi importante de apă, care pot depăşi 40-50 l/mp. Vântul va avea intensificări puternice la altitudini mari, cu rafale de până la 100 km/h.

Vremea la noapte

La noapte, înnorările și ploile se vor extinde și vor cuprinde treptat majoritatea regiunilor; iar în cele vestice, precum și în Carpații Occidentali și în grupa vestică a Carpaților Meridionali local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și pe alocuri de peste 25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, cu viteze la rafală în general de 60...70 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 12 grade, cu cele mai mari valori în vest și pe litoral. Pe alocuri va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 12 noiembrie în ţară

Vremea se va încălzi devenind cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată în vest, centru, sud și sud-est. Cerul va fi noros și va ploua în mare parte a intervalului în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, în timp ce, în restul teritoriului înnorările vor fi temporare iar ploile se vor semnala cu caracter local, noaptea. Spre sfârșitul intervalului izolat, în Banat și Crișana vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi însemnate în nord-vestul țării (Maramureș, nordul Transilvaniei și al Crișanei), și la munte (în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali) unde se vor acumula 20...25 l/mp, și pe alocuri, cu precădere în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali acestea vor depăși 40...50 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, iar noaptea și în vest, local în centru și pe alocuri în sud-est, cu viteze în general de 50...70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de 90...100 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 23 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud a teritoriului, iar cele minime se vor încadra între 5 și 17 grade. Pe alocuri dimineața va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 12 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va continua să se încălzească. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va fi de 7...10 grade. Dimineața va fi ceață.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se mai încălzeşte, iar temperaturile maxime vor atinge în jur de 12 grade. Cerul va fi închis, iar ploaia este aşteptată să se intensifice de-a lungul zilei. Vântul va sufla slab şi izolat.

Vremea de mâine 12 noiembrie la munte

Vremea se va încălzi, mai ales la altitudini medii, unde va deveni cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi noros și va ploua în mare parte a intervalului în Carpații Occidentali, grupele vestice ale Carpaților Meridionali și în jumătatea nordică a Carpaților Orientali, unde și cantitățile de apă vor fi însemnate: se vor acumula 20...25 l/mp, și pe alocuri, cu precădere în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali peste 40...50 l/mp.În restul zonei montane înnorările vor fi temporare, iar ploile se vor semnala cu caracter local, mai ales noaptea. Vântul avea intensificări temporare cu viteze în general de 50...70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de 90...100 km/h.