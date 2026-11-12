O directoare Nvidia, a doua amantă a lui Jensen Huang. Consiliul de administraţie se pregătește să-l demită

Consiliul de administrație al Nvidia se reunește astăzi pentru a analiza posibilitatea înlăturării lui Jensen Huang din funcția de director general, în contextul informațiilor privind două presupuse relații extraconjugale ale șefului companiei, aflat de mult timp la conducerea gigantului producător de cipuri, potrivit unor relatări publicate de The Wall Street Journal și Financial Times.

Prima presupusă relație a lui Huang, cu o femeie despre care se crede că ar fi spion pentru China, era considerată în mediile din industria tehnologiei o situație peste care miliardarul, cofondator al Nvidia, ar putea trece.

Însă o a doua relație, dacă se confirmă, și mai ales dacă este vorba despre o angajată a companiei, reprezintă o situație pe care orice consiliu de administrație ar gestiona-o cu dificultate.

Un reprezentant al industriei tehnologice a descris situația, miercuri, într-o discuție cu BBC, printr-o expresie tranșantă: "Cariera lui este terminată".

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În primul caz, Jensen Huang ar fi susținut în discuții private că nu știa că femeia ar fi putut transmite informații către Beijing. El i-ar fi spus acest lucru inclusiv președintelui Donald Trump, luni.

Directorul general este considerat unul dintre principalii factori care au contribuit la succesul uriaș al Nvidia, companie care a devenit, la rândul ei, un actor esențial în dezvoltarea inteligenței artificiale în Statele Unite.

Nvidia se numără printre cei mai mari producători de cipuri necesare pentru funcționarea instrumentelor de inteligență artificială și a modelelor lingvistice.

Relaţie cu o directoare din companie

Cinci angajați ai Nvidia, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat că Jensen Huang, directorul companiei, ar fi avut o relație extraconjugală cu o directoare care îi este subordonată, potrivit publicației The New York Times.

Relația, despre care nu s-a mai scris până acum, ar fi fost cu Kimberly Powell, vicepreședinta Nvidia responsabilă de sectorul sănătății, au declarat sursele, care au solicitat anonimatul pentru a putea vorbi despre informații sensibile.

Codul de conduită al Nvidia le cere angajaților să „evite situațiile în care acțiunile lor creează conflicte”, inclusiv în cazul „relațiilor personale”. Compania precizează, de asemenea, că „investighează prompt sesizările privind abaterile de la conduită”. Numeroase corporații au reguli care interzic relațiile dintre manageri și angajații aflați în subordinea lor.

Potrivit a două dintre persoanele care au lucrat la Nvidia, Huang, în vârstă de 63 de ani, și Powell, în vârstă de 48 de ani, au fost surprinși într-o înregistrare video manifestându-și afecțiunea unul față de celălalt, într-un hotel din San Jose, California, în timpul unei conferințe Nvidia desfășurate în luna martie. The New York Times precizează că nu a văzut înregistrarea video.

Atât Huang, cât și Powell sunt căsătoriți cu alte persoane.

Contactat telefonic miercuri și întrebat despre relația sa cu Kimberly Powell, Huang a declarat: „Nu cred că ar trebui să vorbiți direct cu mine”. Ulterior, a închis telefonul.

Nvidia a refuzat să ofere un punct de vedere oficial. Kimberly Powell nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Cine este Kimberly Powell

Relația dintre Jensen Huang și Kimberly Powell ar fi fost discutată în interiorul companiei, au declarat cele cinci persoane citate de publicația americană.

Powell s-a alăturat Nvidia în 2008. Potrivit site-ului companiei, aceasta coordonează programe care urmăresc aplicarea tehnologiei cipurilor Nvidia în învățământul superior și în sectorul sănătății, în special în domeniul echipamentelor pentru imagistică medicală.

Kimberly Powell a avansat treptat în ierarhia Nvidia. Potrivit profilului său de LinkedIn, în 2016 a fost promovată în funcția de director senior pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul inteligenței artificiale. La sfârșitul anului 2017, a fost numită vicepreședinte responsabil de sectorul sănătății.

Aceasta participă la conferințe de tehnologie organizate în întreaga lume și susține prezentări în numele companiei.

În luna martie, Powell a participat la GTC, conferința anuală pentru dezvoltatori organizată de Nvidia la San Jose, unde a vorbit despre utilizarea inteligenței artificiale pentru descoperiri importante în medicină și biologie. În prezentarea sa au fost folosite și ilustrații animate care îl reprezentau pe Jensen Huang.

În timpul conferinței, mai mulți directori Nvidia au participat la întâlniri organizate într-un hotel din apropiere. Huang și Powell ar fi fost văzuți manifestându-și afecțiunea unul față de celălalt în incinta hotelului. Trei persoane informate despre incident au declarat că un martor a filmat interacțiunea cu telefonul mobil.

Potrivit acelorași surse, membrii echipei de securitate a lui Huang au observat persoana care filma și au dus-o într-un spațiu separat. Ulterior, i-au cerut să semneze un acord de confidențialitate prin care se angaja să nu dezvăluie informațiile respective.

Prețul acțiunilor Nvidia s-a prăbuşit

Acțiunile Nvidia, a doua cea mai valoroasă companie din lume, după Apple, s-au prăbușit cu aproape 7,5% în tranzacțiile desfășurate după închiderea bursei.

Gigantul producător de cipuri încheiase ședința de tranzacționare de pe Wall Street pe plus, după câteva zile dificile, marcate de informațiile privind o presupusă relație extraconjugală între directorul general Jensen Huang și o femeie despre care se spune că ar fi spion pentru China.

Situația s-a schimbat însă după închiderea pieței, odată cu apariția informațiilor despre o a doua presupusă relație a lui Huang.

Nvidia este considerată una dintre cele mai importante companii care stau la baza exploziei inteligenței artificiale (AI), întrucât produce cipurile utilizate de instrumentele și aplicațiile bazate pe această tehnologie.

Cipurile companiei au devenit o chestiune de securitate națională pentru oficialii americani, care încearcă să câștige cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale în fața Chinei.