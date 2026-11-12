În Alba Iulia, pregătirile pentru Ziua Naţională sunt în toi. Oraşul Marii Uniri se aşteaptă să primească mii de turişti de 1 Decembrie, iar interesul este atât de mare încât unele unităţi de cazare au ajuns deja la capacitate maximă. Rezervările au fost făcute încă din vară, iar oaspeţii vor fi întâmpinaţi nu doar cu servicii de cazare şi relaxare, ci şi cu meniuri speciale, pregătite după reţete tradiţionale româneşti: de la fasole cu ciolan şi sărmăluţe, până la alte bunătăți specifice sărbătorii.

”Am început să primim solicitări încă în urmă cu o lună, o lună jumătate iar pentru cei care au vrut să fie un pic mai rapizi încă de la sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august”, spune Anamaria Stanciu, reprezentant hotel.

”Gradul de ocupare este aproape sută la sută. Și putem spune chiar că avem deja rezervări pentru ziua naţională din 2027. Meniul am încercat să îl adaptăm temei de ziua naţională, am trecut pe meniul tradiţional şi ne aşteptăm oaspeţii la Alba Iulia cu ciolan şi fasole, sărmăluţe, ca desert avem papanaşi şi negresă, iar dacă timpul o să fie rece pot să se încălzească cu o ciorbă de văcuţă sau o ciorbă de burtă”, spune Mădălina Opriș, reprezentant hotel.

”Oaspeţii care sunt cazaţi în cadrul locaţiei noastre beneficiază practic de toate serviciile de patru stele, adică, micul dejun inclus, restaurantul a la carte şi chiar şi serviciile de spa, saună umedă, saună uscată, sală sport echipată full şi servicii de masaj la cerere cu programare evidentă. Aşa că ne vedem de 1 decembrie”, spune Anamaria Stanciu, reprezentant hotel.

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Aşadar, Alba Iulia rămâne şi anul acesta una dintre principalele destinaţii pentru românii care vor să sărbătorească Ziua Naţională chiar în oraşul simbol al Marii Uniri.

Pe 1 Decembrie 2026 se împlinesc exact 108 ani de la Marea Unire din 1918, când, la Alba Iulia, a fost proclamată unirea Transilvaniei cu România. Este momentul istoric care stă la baza sărbătorii naţionale de astăzi şi care aduce, în fiecare an, mii de oameni în oraş.