Au început lucrările la primul lift exterior pentru un bloc cu patru etaje. O lege intrată recent în vigoare permite finanțarea acestor ascensoare din bani de la stat și fonduri europene. Peste trei milioane de români locuiesc în blocuri fără lift. Pentru vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate, scările pot devin un obstacol greu de trecut. Unii nu mai ies din casă cu lunile, pentru că nu pot coborî fără ajutor.

Marin Stănică locuieşte la etajul 4 într-un bloc fără lift. Fiecare coborâre înseamnă un efort pe care nu-l mai poate face singur.

"Mă țineam de scară, dar asta trebuia să fie cineva cu mine. Ori un vecin, ori soția mea. Cât a trăit soția, mi-a decedat. Ies cam o dată pe lună de două ori merg la medic. Acum merg, trebuie să fac actele", explică Marin Stanica, locatar.

Pentru el și vecinii săi, a apărut o soluţie salvatoare. La blocul în care locuiește, din Sectorul 2 al Capitalei, se construiește primul lift exterior în baza legii "Lift pentru viață". Investiția costă aproximativ 55.000 de euro, iar banii provin integral din donații.

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"Așa cum vedeți în spatele meu, pe linia geamurilor care se văd de sus până jos, se construiește liftul, dar liftul va fi un pic la câțiva metri departe de peretele zidului și vor fi niște, se numesc podestre, pe care se ajunge din ieșirea din culoar la lift. Acest soluție a fost generată în primul rând de structura blocului, care nu permite…", menţionează Mihai Constantinescu, președintele asociației de proprietar.

Deocamdată mai multe primării vor să finanțe construirea lifturilor, iar ulterior autoritățile locale ar putea accesa fonduri europene.

La nivel național, aproximativ 3,8 milioane de români locuiesc în blocuri fără lift

"Avem foarte multe clădiri de 3, 4, 5 etaje care nu au fost prevăzute cu lift inițial în construire și acum devin veritabile capcane pentru persoanele care locuiesc aici", explică Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

Pentru acest bloc cu patru etaje, soluția identificată a fost un lift exterior, pentru care au început deja lucrările, însă în funcție de fiecare clădire, soluțiile pot fi diverse. Fie un lift exterior sau o platformă elevatoare, o rampă sau alte soluții de accesibilizare.

"Am și eu problemele mele, sunt îngrozit când trebuie să urc cu cumpărăturile și, mă rog și eu sunt cu genunchi. Nu astea vă e. Foarte important, că e lift pentru viață, este fără discuție, este, cum să vă spun", spune un locatar.

Autoritățile își propun, ca în următorii 10 ani să nu mai existe blocuri de patru etaje fără lift nicăieri în ţară