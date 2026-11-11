Care sunt preţurile la carburanţi, 11 noiembrie 2026. Au scăzut cu până la 9 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 11 noiembrie 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm scăderi ale preţurilor cu până la nouă bani pe litru, în special când vorbim despre benzină standard, benzină premium şi motorină standard.

De exemplu, preţul pentru un litru de benzină standard a scăzut cu nouă bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,69 şi 9,84 lei. De asemenea, preţul pentru un litru de benzină premium a scăzut cu cinci bani, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,26 şi 10,41 lei. Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de motorină standard a scăzut cu trei bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,78 şi 10,87 lei.

Pe de altă parte, preţul la motorină premium a rămas nemodificat, astfel că un litru de motorină premium continuă să coste între 11,66 şi 11,79 lei, în timp ce preţul pentru un litru de GPL este chiar în uşoară creştere, un litru de GPL ajungând să coste între 4,74 şi 4,8 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 11 noiembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,76 lei şi litrul de motorină cu 10,78 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara, Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 9,69 lei şi litrul de motorină cu 10,78 lei.