Practică o meserie pe cale de dispariţie şi nu mai face faţă cererii. Este căutat şi în străinătate

Ivan Fernandez are 45 de ani și construiește ziduri de piatră de peste 15 ani, un meşteşug aproape dispărut, dar pentru care se înregistrează din ce în ce mai multe cereri, atât în ţara sa, cât şi în străinătate. Deși și-a dedicat aproape două decenii construcțiilor din piatră uscată şi predă cursuri pentru viitorii meşteşugari, el susţine că nu se consideră un maestru al meseriei.

"Aici, meșteșugul aproape a dispărut și a existat o ruptură între generații. L-am recuperat în ultimii ani, dar nu este ca în Mallorca, unde există oameni care practică această meserie de 40 de ani și care pot fi deja considerați maeștri", explică Ivan.

Ivan face parte din generaţia de margers catalani, adică meșteșugari specializați în construirea zidurilor din piatră, fără utilizarea cimentului, care au readus la viaţă această profesie. Astfel de meşteşugari au fost nevoiţi să se pregătească în afara Cataloniei şi au văzut cum cererea pentru serviciile lor creşte constant. Astfel, margers catalani sunt hotărâţi să se asigure că meseria lor va fi transmisă generaţiilor viitoare, scrie La Vanguardia.

"Cu câțiva ani în urmă, poate că aș fi avut îndoieli, dar acum văd lucrurile foarte clar: această meserie are viitor. Construcțiile din piatră uscată sunt din ce în ce mai apreciate. […] În acest moment, cred că avem mai mult de lucru decât putem duce. Vorbesc în numele meu, dar și al altor meșteșugari specializați în construcții din piatră uscată pe care îi cunosc", explică el.

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Ca răspuns la cererea ridicată din ultimii ani, Breasla Meșteșugarilor Specializați în Construcții din Piatră Uscată își propune să pregătească mai mulți profesioniști. Chiar Ivan este unul dintre meșteșugarii care formează noua generație. El subliniază importanța asigurării nu doar a unor lucrări de calitate, ci și a continuității profesiei.

Ce sunt construcțiile din piatră uscată

Construcția din piatră uscată este o tehnică prin care sunt realizate structuri din piatră, fără utilizarea cimentului sau a mortarului pentru fixarea acestora. Cu alte cuvinte, singurul material de construcție folosit este piatra.

"Pietrele sunt menținute laolaltă datorită gravitației, modului în care se îmbină și frecării dintre ele", explică Ivan.

Istoria unui meşteşug aproape dispărut

"Meșteșugul este foarte vechi. În urmă cu două mii de ani, oamenii construiau deja folosind piatră uscată. Între secolul al XVIII-lea și începutul secolului XX, această tehnică era utilizată pe scară largă în agricultură, în podgorii și în zonele rurale. […] Când au apărut alte tehnici de construcție și cimentul, zidăria din piatră uscată a început să dispară treptat, iar acest meșteșug, în țara noastră, a fost, ca să spunem așa, pierdut", explică Ivan.

Deși tehnica nu a fost abandonată complet, Ivan explică faptul că a existat o întrerupere în transmiterea meseriei de la o generație la alta, astfel că viitorii meşteşugari nu au avut de la cine să înveţe în Catalonia.

Deși numărul meșteșugarilor profesioniști specializați în construcții din piatră uscată a scăzut în Catalonia, lucrările lor au rămas prezente de-a lungul drumurilor, pe câmpuri, la case și în întreaga regiune.

Mulţi au început să practice meseria din curiozitate

Prezența acestor ziduri din piatră uscată a stârnit interesul unor oameni precum Ivan, care a ajuns să practice meseria din curiozitate.

"Am început să lucrez în domeniul administrării pădurilor și al reparării potecilor și am întâlnit multe poteci construite din piatră uscată. Aveau nevoie de reparații, iar eu nu aveam nicio idee cum să le fac", își amintește Ivan.

La început, a încercat să le repare cât mai bine și cu ajutorul "altor meșteșugari care încă practicau meseria și al oamenilor din sat". Treptat, a început să descopere tot mai multe despre acest domeniu și a decis să urmeze cursuri de specializare în Franța, deoarece local nu existau posibilități de pregătire profesională.

Meseria de constructor de ziduri din piatră uscată în secolul XXI

Cum ajunge o meserie aflată pe cale de dispariție să aibă atât de mulți clienți încât profesioniștii să nu mai facă față cererii?

"S-a demonstrat că, atunci când vine vorba despre ziduri cu rol de drenaj, cele din piatră uscată sunt de neegalat. Nici cimentul, nici betonul nu oferă același rezultat. Valoarea acestei tehnici crește constant. Până la urmă, este ca și cum ne-am întoarce în trecut pentru a merge înainte, nu-i așa?", explică el.

Ivan vorbește despre un moment decisiv în procesul de redescoperire a valorii acestei tehnici și a muncii sale.

"Recunoașterea tehnicii de construcție din piatră uscată drept patrimoniu cultural imaterial de către UNESCO a dat un mic impuls activității noastre. Până atunci, ne concentram foarte mult pe reabilitare și reconstrucție, dar această recunoaștere ne-a deschis o gamă mai largă de posibilități."

Meșteșugarul recunoaște că tehnica de construcție din piatră uscată are anumite limitări, dar se bucură că, în ultima perioadă, aceasta a început să fie folosită pentru tot felul de construcții, precum poduri, case, ziduri și drumuri.

În prezent, meşteşugarii catalani se concentrează pe restaurarea zidurilor, a versanților și a altor structuri. Multe crame aleg acest tip de construcție. În ultimii ani, Ivan a observat și o creștere a interesului pentru construcțiile ecologice, fiind o tehnică adoptată de mulţi arhitecţi.

Ivan are proiecte atât în ţară, cât şi peste hotare

Unii meșteșugari, precum Ivan, lucrează și în străinătate.

"Anul acesta, cea mai mare parte a muncii mele a constat în restaurarea a două castele, alături de alți 12 sau 14 meșteșugari, în Franța. Am suficient de lucru aici încât să nu fie nevoie să plec, dar când apar proiecte atât de interesante, mă atrag." explică Ivan.

O parte din activitatea sa se concentrează și pe formarea profesională, predând cursuri de construcție a zidurilor din piatră uscată. Participanții la cursurile sale provin, de regulă, din medii foarte diferite: persoane care au acasă ziduri din piatră uscată și vor să le restaureze, oameni curioși să descopere tehnica, dar și lucrători forestieri care doresc să își completeze pregătirea.

Pentru cei care își doresc mai mult decât o simplă introducere, Gremi de Margers organizează cursuri cu o durată cuprinsă între 40 și 70 de ore, în colaborare cu profesioniști francezi, la finalul cărora participanții pot obține o certificare.

"Suntem în contact cu asociații din Franța. Noi predăm cursul, iar ei vin să organizeze examenul, certificând astfel că participantul are nivelul necesar și oferindu-i o acreditare recunoscută de guvernul francez", explică meşteşugarul.