Un gigant japonez ar putea veni în România. Vrea să cumpere o parte dintr-un mare lanţ de magazine

Acţiunile gigantului japonez de retail Seven & i Holdings au înregistrat, vineri, o creştere de 3% pe Bursa de la Tokyo, după ce retailerul japonez a anunţat că este în discuţii pentru a prelua o participaţie la operatorul polonez de magazine de proximitate Zabka Group, proprietarul magazinelor Froo din România, transmite Reuters.

Cotidianul financiar Nikkei a dezvăluit că Seven & I are în vedere achiziţionarea de acţiuni Zabka deţinute de fonduri de investiţii, iar dimensiunea investiţiei ar putea să se ridice la câteva sute de miliarde de yeni, ceea ce ar echivala cu câteva miliarde de dolari.

Zabka operează, în prezent, 13.063 de magazine în Polonia şi în România şi are o valoare de piaţă de aproximativ opt miliarde de dolari americani.

O tranzacţie ar extinde acoperirea Seven & i în Europa de Est, dincolo de pieţele sale principale din Japonia şi America de Nord, în timp ce retailerul încearcă să-şi crească afacerile sub conducerea directorului general Stephen Dacus.

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"Spre deosebire de achiziţiile sale anterioare, (Zabka) nu trebuie restructurată. Deşi aceasta este doar o achiziţie de acţiuni deocamdată, ar putea duce la legături mai strânse pe viitor", a declarat Amir Anvarzadeh, analist la Asymmetric Advisors.

În 2021, Seven & i a achiziţionat benzinăriile Speedway, extinzându-şi poziţia în SUA. Retailerul nipon are, deja, puncte de vânzare în trei ţări nordice şi a selectat Europa drept un al patrulea pilon de creştere.

În acelaşi timp, compania este presată de către investitori din cauza randamentelor slabe şi s-a confruntat cu solicitări de a se concentra pe afacerea sa principală, magazinele de proximitate. Anul trecut, Seven & i a fost de acord să-şi vândă afacerile din domeniul supermarketurilor către fondul Bain Capital.

Grupul polonez Zabka a deschis primele magazine sub brandul Froo în România, în iunie 2024, iar după doi ani a ajuns la 230 de unităţi