Locul din România unde căpşunile se culeg 9 luni pe an. Investiţie de 3 milioane €

Dacă nu aţi profitat pe cât v-aţi fi dorit de căpşune, mai aveţi timp. La poalele Apusenilor, spre exemplu, găsiţi câte doriţi. Într-o seră ultramodernă din Beiuș, recoltarea se face la foc continuu, iar clienţii cumpără atât pentru consum, cât şi pentru viitoarele borcane cu gem dulce.

În solariile din Beiuş, parfumul căpşunilor te întâmpină încă de la intrare. Şi rămâne acelaşi 9 luni pe an. 33 de solarii gigantice, cu o tehnologie inteligentă, controlează fiecare parametru. Producătorii reuşesc astfel să umple peste 2.000 de caserole de fructe zemoase și extrem de aromate în fiecare oră.

"Tehnologia şi soiurile implementate aici ne permite să oferim o predictibilitate. Clienţii noştri ştiu că pot găsi căpşuni româneşti proaspete şi aromate, chiar şi acum, în toiul verii, dar şi peste câteva luni, când va veni frigul", spune Dumitru Gal, investitor.

Fructele se dezvoltă fără stimulatori chimici agresivi, iar asta vine ca un beneficiu uriaş. Fructele rămân aromate chiar şi în această perioadă a anului. Investiţia high-tech nu se opreşte la nivelul solariilor, ci continuă în această hală. "Cu această tehnologie, înlocuim munca a cel puţin 10 persoane. Datele sunt foarte exacte şi foarte precise", explică Ioana Bota, director de producţie fabrică.

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Testul clienţilor a trecut şi el cu brio. "Am făcut deja o tură de dulceaţă de căpşuni. Vreau să mai fac nişte sirop şi nişte gem". Producătorii au investit aproape 3 milioane de euro în sera ultramodernă.