V-aţi imaginat cum să aveţi un instalator sau un zugrav la doar un click distanţă? Un adolescent a inovat o aplicaţie care să ne scape de stresul aşa-zişilor meseriaşi. Postăm un anunţ, plătim serviciul prin aplicaţie şi banii ajung la meseriaş doar dacă suntem mulţumiţi de lucrare. Practic ne scapă de stresul unor noi probleme. Aplicaţia urmează să fie lansată în weekend şi va conţine şi alte servicii.

La doar 15 ani, când majoritatea adolescenţilor îşi petrec timpul pe jocuri video şi reţele sociale, Luca cucereşte lumea tech-ului. Fost şef de promoţie în şcoala generală şi cu o medie de 9,5 la Evaluarea Naţionala, tânărul vrea să ne scape de stresul găsirii unui meseriaş. "A fost foarte mult de muncă, adică partea de aplicație e o mică parte din ce reprezintă business-ul ăsta, e foarte multă parte operațională, să găsești oamenii care să facă diversele servicii, să înființezi chiar și firma", a declarat Luca Tacea, antreprenor.

Lansarea aplicaţiei va avea loc în weekend

"El a avut tot timpul tangențe cu matematica, cu informatica, a fost când era mai mic și la centrul de excelență, a căutat tot timpul soluții, eu l-am învățat că întotdeauna o problemă are cel puțin două soluții", a declarat Corina Tacea, mama lui Luca. Aplicaţia funcţionează simplu. Ceri un serviciu şi imediat algoritmul verifică meseriaşii din zonă. Ca la serviciile de ride-share, primul utilizator care acceptă jobul primeşte şi comanda. Se deschide o conversaţie între el şi client, iar apoi se întâlnesc.

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Reparații electrocasnice, ieftin și avantajos. Tablă acoperiș, hidroizolație carton, bitum lichid. Exact de aici, de la astfel de anunțuri postate pe stâlpi, de la instalatorul de care avem nevoie urgent şi pe care nu îl găsim întotdeauna suficient de repede a și pornit ideea aplicației pe care a dezvoltat-o adolescentul în vârstă de 15 ani, din Brașov. Meseriaşii se înrolează în aplicaţie doar cu buletinul, ulterior sunt verificaţi să aibă cazierul curat, iar datele personale să fie reale şi corecte. Plata se face doar prin aplicaţie şi doar la 24 de ore după finalizarea serviciului, asta dacă nu cumva clientul are reclamaţii.

"Eu am ales să ofer meditații la matematică, la biologie, poate chiar și germană, sunt materii pe care tocmai le-am susținut la examenul de Bacalaureat. Am ales baby sittingul deoarece am mult timp liber și chiar îmi plac copiii", a declarat Christine Graef, utilizator apliaţie. "Din punctul meu de vedere aplicația este foarte bine stabilită, foarte bine pusă la punct, oferă clientului posibilitatea de a descoperi noi oportunități, de a lucra cu anumite firme", a declarat Alexandru Busuioc. Lansarea aplicaţiei va avea loc în weekend şi va fi valabilă pentru moment doar în Braşov, urmând ca pe viitor, dacă va avea succes, să se extindă în toată ţara.