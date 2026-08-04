Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului, Annabelle Wallis, a născut luna trecută
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Sunt clipe de fericire în familia starului Sebastian Stan. Actorul cu origini româneşti şi partenera lui de viaţă, Annabelle Wallis, au devenit părinţi pentru prima dată.
Actriţa britanică a născut luna trecută, dar cuplul a preferat să păstreze secret momentul, la fel ca şi detaliile despre sexul sau numele bebeluşului. Cei doi formează un cuplu din 2022, dar au ales să îşi ţină relaţia cât mai departe de ochii presei.
În timp ce promova filmul Fjord, câştigător la Festivalul de la Cannes, Sebastian Stan a vorbit totuşi despre cel mai important rol din viaţa lui, cel de părinte. A spus că simte responsabilitatea de a fi un tată bun şi că citeşte foarte mult pe tema aceasta.
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