După ce a făcut apel la oameni să spele mai puţin seara şi să reducă pe cât posibil consumul, Guvernul a trimis directivă în toate instituţiile publice. Aerul condiţionat să fie pornit doar când este absolut necesar, iar calculatoarele nefolosite să fie oprite. Şi supermarketurile au anunţat că vor face economie.

În ministere şi în alte instituţii ale statului, angajații sunt îndemnați să stingă luminile acolo unde este suficientă lumină naturală, să închidă calculatoarele și echipamentele pe care nu le folosesc. În unele clădiri, aparatele de aer condiționat au rămas pornite doar în spațiile unde sunt persoane cu probleme de sănătate.

Au anunţat că vor reduce voluntar consumul de energie şi marile lanțuri de magazine. Vom resimţi cu toţii asta pentru ca se va folosi mai puţin aer condiţionat. Pe timpul nopții se vor opri reclamele luminoase.

Autoritățile, dar şi cei care s-au alăturat acestui demers încearcă in felul asta să reducă presiunea asupra sistemului energetic, în condițiile în care producția de energie este afectată din cauza secetei.