Cu doar 48 de ore înainte de startul celui mai mare festival electronic din țară, prețurile la cazare în Cluj Napoca au explodat. Sunt proprietari care cer și câteva mii de euro pe noapte pentru apartamente nerenovate de ani buni. Iar în goana după chilipiruri, tot mai mulți turiști cad în plasa escrocilor și rămân și fără cazare, și fără bani. Poliția a deschis deja cinci dosare penale pentru înșelăciune.

Proprietarii din Cluj profită din plin de cererea uriașă și au scos la închiriere aproape orice are patru pereți. Pentru apartamentul acesta, posesorul cere două mii de euro pe patru nopți. N-a luat în calcul că locuința n-a mai văzut o renovare de ani buni, iar mobila e din vremea comunismului. Pe internet, oferta a strâns sute de comentarii.

"Dormi în pat cu Vlad Ţepeş, o experienţă transilvăneană completă. Ori ai un simţ al ironiei foarte dezvoltat, ori baţi câmpii grav", a scris cineva.

Festivalul din Cluj, afacere pentru proprietarii de apartamente

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Pentru mulți clujeni, festivalul a devenit o afacere. Își golesc apartamentele şi le inchiriază turiștilor. Cine are de pierdut? Proprietarii care închiriază legal, în regim hotelier.

"În continuare mai avem, încă, apartamente disponibile la doar o zi înainte de festival. Trei apartamente, dar încă mai avem. În alţi ani eram fully booked in această perioadă", a declarat Adel Prigoană - reprezentant firmă de administrare.

Un astfel de apartament în care încap şase persoane, cu living uriaş, terasă, o zonă de relaxare deasupra, dar şi bucătărie complet utilată şi trei dormitoare se închiriază cu 1800 de euro pentru 3 nopţi. Principalele avantaje sunt zona centrală în care este amplasat dar şi distanţa mică faţă de festival - 15, 20 de minute de mers pe jos.

Nu doar prețurile îi păcălesc pe turiști. Unii au plătit avans pentru cazări false și au rămas fără bani. Polițiștii au deschis cinci dosare penale și recomandă prudență înainte de orice plată. Şi specialiştii vin cu sfaturi.

"Să avem un contract la bază. Atunci când închiriem la distanţă, fără a şti despre ce e vorba, să nu trimitem toţi banii pentru perioada închiriată ci să dăm un avans care să costituie 10-20%. O sumă pe care să spunem că ne permitem să o pierdem, în cazul în care nu este real", a declarat Sorin Sucala - agent imobiliar.

2.000 de euro pentru o singură noapte

Cine a vrut zero riscuri a mers direct la hotel. Un român a plătit două mii de euro pentru o singură noapte, într-o cameră de unde vede scena chiar din cadă.

"Camerele, fiind cu un tarif dinamic pe care îl avem, au plecat de la 580 de euro, noapte cuobligativitatea de a rezerva 4 nopţi în perioada festivalului şi ajungem până la apartamentul prezindeţial, undeva la 10 mii de euro pe perioada festivalului", a declarat Iuliana Poka - reprezentant hotel.

De joi, Clujul așteaptă zeci de mii de turiști din țară și din străinătate.