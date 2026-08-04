Autoritățile le cer românilor care au panouri fotovoltaice să își golească bateriile pentru a salva sistemul energetic, dar cei mai mulți refuză. Explicația este simplă: energia pe care o livrează oamenii în rețea este plătită de două sau chiar trei ori mai puţin decât cea pe care o cumpără.

"51,5 kW produşi. Dintre care 19 kW i-am folosit în casă, 23 au fost transmişi în reţea şi restul de 9 kW am încărcat bateria.", spune un prosumator.

Mihaela Muha are acasă un sistem fotovoltaic de 10 kW şi baterie de stocare de 15 kW. Panourile produc suficient cât să-i acopere consumul. Surplusul ajunge în reţea, dar doar pe timpul zilei.

"Casa noastră are aproximativ 300 mp. Folosim 2 frigidere, o ladă frigorifică, 4 aere condiţionate, cuptor, maşină de spălar rufe. Avem pe timpul verii minim 2 aere condiţionate pornite, aproape toată ziua.", spune Mihaela Muha, prosumator.

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Cum are baterie, ar fi putut să livreze în reţea şi la orele serii, când consumul e uriaş. Numai că...

"Nu prea este rentabil. Mai bine îţi păstrezi surplusul acela care nu e chiar atât de mare, pt consumul tău, decât să-l dai în reţea.", adaugă Mihaela Muha.

"Preţul pe care îl primesc prosumatorii variază între 0.45 bani şi poate ajunge la 90 de bani pe kWh.", precizează George Truşcă, reprezentant companie fotovoltaice.

Asta în timp ce tariful la care prosumatorii cumpără energie e dublu sau chiar triplu.

"Prosumatorii nu sunt încurajaţi să livreze energia produsă către reţea. Ideal ar fi să existe un tarif dinamic, cei care au baterii de stocare să stocheze pe timpul zile şi pe timp de seară să livreze către reţeaua naţională.", adaugă George Truşcă.

"Ar fi trebuit să fie gândit un mecanism de stimulare financiară pentru a ajuta în felul acesta reţeaua. O s-o facă probabil unii dintre ei, din solidaritate.", spune Corina Murafa, expert energie.

"Avem un sistem fotovoltaic de 14 kW. Şi stocare de 30 de kW. Putem să injectăm în către reţeaua naţională până la 20 de kW. Ceea ce am şi făcut. Am răspuns apelului de a ajuta reţeaua electrică în momente de seară.", adaugă Dan Tudose, expert în energie verde.

Prosumatorii cu baterii ar putea reduce presiunea asupra sistemului energetic.

România are aproape 350.000 de prosumatori. Dar nu toti au baterii de stocare, doar o treime. Dacă fiecare ar livra în rețea 2 kWh din energia acumulată, s-ar aduna peste 200 MWh de electricitate. Prin comparaţie, atât consumă într-o zi cei doi mari producători auto, Dacia şi Ford.

"Pot să ajute cu cel puţin o mie de MW sau chiar mai mult reţeaua naţională, prin injectarea energiei din baterii. Jumătate din ce importăm poate fi susţinut din bateriile de stocare ale prosumatorilor şi ale companiilor care au sisteme de stocare.", adaugă Dan Tudose.

Aşa cum Observator a arătat înainte de izbucnirea crizei energetice în campania Cât costă să fii român, România

vinde ziua curent ieftin bulgarilor şi îl cumpără seara de la ei la un tarif de zeci de ori mai mare. Şi asta pe pentru că noi nu avem acum sisteme de stocare, timp ce vecinii nostri le au construit în urmă cu câţiva ani pe bani europeni.