Vacanță cu bani puţini, dar cu tot ce trebuie pentru aventură. Dacă aveţi nevoie de echipamente pentru distracţie în concediu, fie că e vorba de o barcă gonflabilă sau de un suport de biciclete, toate se pot închiria, chiar şi sprayuri contra urşilor. Şi e mult mai rentabil decât dacă le-aţi cumpăra.

Cine vrea să fugă în natură poate lăsa acasă grija echipamentului. Închiriate, toate lucrurile necesare pentru o vacanţă în aer liber pot costa mai puţin decât o ieşire în oraş. Răzvan a testat varianta.

"Prima și prima dată am optat pentru un cort mai de familie. Am plecat împreună cu părinții mei și cu sora mea la mare. Am ales un cort de patru persoane cu verandă să fie încăpător, să ne punem bagajele. Am închiriat cortul, scaune, mese și saci de dormit. Inițial mă gândeam să-mi cumpăr, dar am zis că prima oară ar fi cel mai bune să experimentez și după să trag niște concluzii", a spus Răzvan, turist.

În loc de peste 1500 de lei, cât ar fi costat cumpărarea echipamentelor, a plătit doar 250 de lei.

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"Vara în special închiriază corturi foarte multe, saltele, saci de dormit. Aici este un rucsac de închiriat. Este acesta de 33 de litri, dar avem până la 65 de litri. Se pot închiria și grătare și aragaz portabil. Umbrelă de soare se poate închiria și sezlong. Foarte mulți clienți au fost acel gen de persoane care vor să experimenteze treaba asta. Decât să dea 2000 de lei și să nu le placă, mai bine închiriază și testează", menţionează Mădălina Marin, manager magazin echipamente de vacanţă.

Iar dacă aventura ne duce pe trasee de munte, putem închiria inclusiv spray împotriva urşilor sau a câinilor agresivi. Pentru un weekend costă 20 de lei însă dacă ajungem să îl folosim, trebuie să plătim trei sferturi și valoarea lui, adică aproximativ 200 de lei.

Cei care vor să încerce sporturi pe apă pot închiria echipamentele de distracţie

"Un caiac și un sup e foarte convenabil la preț să le închirieze de aici, din București, chiar de pe malul lacului, ar fi undeva la 100-120 lei pe timp de o oră. Noi aici îl dăm cu dăm cu 100-120 lei pe tot weekendul", spune Mădălina Marin, manager magazin echipamente de vacanţă.

Pentru drum, şoferii pot lua portbagaje sau suporturi pentru biciclete.

O cutie de portbagaj este o cutie mai plată, este un pic mai aerodinamică decât cele normale, dar are și spațiu mai mic decât cele normale. Asta are spațiu 400 de litri.

"Pot închiria cutii de portbagaj, bare transversale, suport de bicicletă pe cârlig, suportul de bicicletă pe bară transversală. Dacă ar fi să cumperi produsele, ar fi undeva între 4 și 5 mii de lei, iar dacă ar fi să închiriezi, costă undeva între 400-500 de lei în funcție de perioadă", spune Dan Onaca, administrator magazin.

Închirierea se face pe baza unui contract. În cazul în care echipamentele sunt deteriorate, clienţii plătesc daunele.