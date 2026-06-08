Grecia nu mai este doar o destinație de vacanță pentru români, ci începe să se contureze tot mai clar ca o alternativă de investiții imobiliare. În ultimii ani, interesul pentru proprietățile de pe insule a crescut constant, pe fondul diferențelor de preț care, în unele cazuri, fac ca o locuință în Grecia să coste cât un apartament din marile orașe din România, potrivit Profit.ro.

Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România - Shutterstock

Piața imobiliară din Insulele Ionice prezintă o imagine cu contraste puternice, fiecare insulă dezvoltându-și acum propriul profil distinct.

Zakynthos rămâne cea mai accesibilă dintre insulele mari, cu prețuri medii de aproximativ 2.623 euro/mp. Corfu are cea mai mare și mai variată piață, unde se găsesc atât apartamente, cât și vile de lux și case de vacanță, și concentrează aproape jumătate din oferta din regiune. Prețul mediu aici este de circa 2.874 euro/mp.

Kefalonia se remarcă printr-o piață dominată de case individuale, cu un preț mediu de aproximativ 3.000 euro/mp, în timp ce Lefkada se diferențiază prin niveluri de preț și un profil mai aparte al proprietăților, comparativ cu celelalte insule, potrivit sursei citate.

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Românii se află printre europenii atrași de această tendință, mai ales în contextul în care unele proprietăți din Grecia pot costa cât un apartament din marile orașe ale țării noastre.