Topul cartierelor cu cele mai ieftine apartamente din ţară. Bucureştiul conduce clasamentul

Când vine vorba despre piaţa locuinţelor ieftine de la noi din ţară, în contextul scumpirilor din ultimul timp, găsim totuşi şi zone cu apartamente accesibile.

Primul oraş în acest top este chiar Bucureştiul. În zona Ferentari, preţul mediu este de sub 1.400 de euro pe metru pătrat. Pe locul 2 apare cartierul Abator din Constanţa, cu preţuri ceva mai ridicate, în jur de 1.600 de euro pe metru pătrat iar pe locul 3, la mică distanţă, un cartier din Timişoara.

Cartierele din capitală

Dacă ne referim strict la Capitală, unde avem cea mai extinsă ofertă imobiliară din ţară, 5 cartiere din topul celor mai ieftine locuinţe din România. Preţurile sunt cuprinse între 1.390 de euro pe metru pătrat în Ferentari şi 1.740 de euro pe metru pătrat în zona Fundeni. În top se regăsesc şi locuinţe din cartierele Giurgiului, Rahova şi Pallady cu un preţ mediu de 1.720 de euro pe metru pătrat.

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Tot în Bucureşti găsim şi cele mai scumpe apartamente din ţară, în zonele Primăverii sau Kiseleff aici unde apartamente depăşesc de 3 ori media naţională.

În schimb, în ultimul an în Constanţa au scăzut preţurile apartamentelor din cele mai ieftine două cartiere. Astfel că în zonele Abator şi Anda preţurile sunt cuprinse între 1.590 de euro şi puţin peste 1.600 de euro pe metru pătrat. Topul este completat de zone unde găsim cartierele cu blocuri vechi, unde preţurile ajung la 1.760 de euro pe metru pătrat.

La Timişoara, un cartier de blocuri şi două zone istorice sunt cele mai ieftine din oraş. Aici preţurile sunt asemănătoare cu cele din Constanţa şi sunt cuprinse între 1.600 de euro şi 1.760 de euro pe metru pătrat. În ultimul an, aici au apărut scumpiri de 13% în zonele considerate accesibile.