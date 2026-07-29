Momente de panică în Japonia după ce un cutremur de 7,1 grade a lovit sud-vestul ţării. Mai mulţi oameni au murit după ce un mall s-a prăbuşit parţial, iar alţi 30 sunt daţi în continuare dispăruţi. Clienţii centrului comercial povestesc că imediat după seism a avut loc şi o explozie. Incendii au izbucnit în mai multe clădiri, iar altele s-au prăbuşit parţial. Printre ele şi o parte a unei fabrici de hârtie. Fisuri de mari dimensiuni au apărut pe mai multe drumuri, inclusiv pe o autostradă suspendată. Circulația trenurilor a fost şi ea oprită, iar zborurile au fost suspendate.

Cutremurul s-a produs la ora locală 16:27 şi a atins nivelul maxim 7 pe scara seismică japoneză în unele zone din prefectura Kumamoto, afectată şi de seismele devastatoare din 2016. Potrivit agenţiei nipone de presă, la acest nivel de intensitate oamenii nu îşi pot păstra echilibrul, iar deplasarea este posibilă doar târâş, potrivit Agerpres.

Autorităţile au confirmat decesul unei persoane transportate la spital dintr-o locuinţă prăbuşită din oraşul Yatsushiro. Un spital din Kumamoto a primit aproximativ 50 de răniţi, iar autorităţile au primit numeroase semnalări privind persoane prinse sub dărâmături.

Militarii japonezi, trimiși în zonele afectate

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O explozie s-a produs la un centru comercial operat de Aeon în localitatea Kashima, după evacuarea a aproximativ 200 de persoane. O parte a etajului al doilea s-a prăbuşit, iar până la 30 de angajaţi erau daţi dispăruţi, existând temeri că ar putea fi prinşi sub dărâmături. Militari ai Forţelor de Autoapărare ale Japoniei au fost trimişi în zonă pentru a sprijini operaţiunile de salvare.

Seismul a provocat şi deraierea unui tren de marfă în gara Yatsushiro, fără ca mecanicul să fie rănit. La o fabrică a companiei Nippon Paper Industries s-a prăbuşit un coş de fum, iar ziduri de piatră ale castelului Kumamoto, grav afectat şi de cutremurele din 2016, s-au surpat din nou.

Aproape 50.000 de gospodării au rămas fără electricitate

Seismul a provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică, afectând aproximativ 48.000 de gospodării din prefectura Kumamoto, iar peste 10.500 de locuinţe au rămas fără apă. Autorităţile au precizat că nu au fost raportate probleme la centralele nucleare Sendai şi Genkai.

După seism au fost emise avertizări de tsunami pentru mările Ariake şi Yatsushiro, însă acestea au fost ridicate ulterior. Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 16 kilometri, iar replici puternice au continuat să fie resimţite în regiune.

Premierul Sanae Takaichi a declarat că prioritatea autorităţilor este desfăşurarea operaţiunilor de salvare şi intervenţie de urgenţă, iar Agenţia Meteorologică a Japoniei a avertizat că sunt posibile noi cutremure de intensitate similară în următoarele zile. Instituţia a atras atenţia şi asupra riscului de insolaţie, în condiţiile în care temperaturile din Kumamoto sunt aşteptate să depăşească 35 de grade Celsius.

Aeroportul și trenurile de mare viteză, temporar oprite

Seismul a perturbat şi transporturile, dar şi activitatea economică. Aeroportul Aso Kumamoto şi-a închis temporar pistele, toate zborurile interne fiind anulate până la sfârşitul zilei, iar operatorul feroviar JR Kyushu a suspendat circulaţia trenurilor, inclusiv a garniturilor de mare viteză. Un pod de pe autostrada Minami-Kyushu Expressway a fost avariat şi a devenit impracticabil.

Mai multe companii şi-au suspendat activitatea, inclusiv Honda, Toyota şi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), care şi-a evacuat angajaţii de la fabrica din Kumamoto. Prefectura Kumamoto a fost lovită în 2016 de două cutremure cu magnitudinile 6,5 şi 7,3, soldate cu 270 de morţi, aminteşte Kyodo.