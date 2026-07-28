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Video "Chiar și ursul e confuz". Cu ochii în telefon, un turist a fost la un pas să fie mușcat pe Transfăgărășan

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.07.2026, 11:45 | Modificat la 28.07.2026, 11:50

Un turist cu capul în nori a fost la un pas să fie mușcat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul nu a observat că animalul era în spatele lui, așa că a stat liniștit cu ochii în telefon.

În tot acest timp, animalul se apropia de el și chiar încerca să îl prindă de picior.

Nici de această dată, omul nu și-a dat seama că în spatele său se află un urs. A continuat să butoneze telefonul liniștit și fără să fie stresat. La un moment dat, chiar și animalul sălbatic părea confuz și nu înțelegea ce se întâmplă.

"Chiar și ursul e confuz"

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Când într-un final a conștientizat că e un urs chiar lângă el pregătit de atac, omul a luat-o la fugă spre mașină. Puțin a lipsit să nu fie înhățat.

Comentariile la postarea făcută pe instagram nu au lipsit. „Chiar și ursul e confuz”, „Instinct de supraviețuire de cartof”, „Conștientizarea situației -100”, „De fapt chiar merită mâncat”, sunt doar câteva dintre ele.

Redactia Observator
Redactia Observator
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