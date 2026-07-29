Sistemul medical intră în a doua zi de grevă generală, pe termen nelimitat. Negocierile au eşuat după mai multe ore de discuţii, iar liderii din sănătate au anunțat că nu renunță la proteste. Aseară, Guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea de posturi - mai puţine, însă, decât a cerut ministerul Sănătăţii. Ieri, în peste 500 de spitale din ţară s-au tratat strict urgenţele, operaţiile au fost amânate pe bandă rulantă, iar pacienţii întorşi din drum. Medicii și asistentele avertizează: dacă legea salarizării rămâne în forma actuală, sistemul riscă să cedeze.

Peste 50 de mii de angajaţi din sistemul sanitar au protestat ieri în faţa spitalelor.

"O lege a salarizării care să ne determine să venim în continuare la muncă şi nu să plecăm din sistem", a declarat o asistentă Marie Curie.

La Spitalul Marie Curie din Capitală, și medicii au stat umăr la umăr cu asistentele în pauza dintre operații.

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"Nu pot să sacrifici tot timpul, pentru că într-o zi n-o să mai poţi, într-o zi o să ne îmbolnăvim noi", spune Cristina Niţulescu medic oftalmolog.

"Sincer, suntem realişti şi nu credem că vom obţine mare lucru. Şi asta doare. Doare şi o s-o confirme viitorul apropiat", a declarat Petra Pătraşcu asistent medical UPU Sp. Marie Curie.

"Îmi pare rau că astăzi am pierdut programarea la stabilometrie", a declarat un pacient.

Presiunea din secții crește de la o zi la alta. Salarii mici, personal insuficient, ture imposibile. În unele locuri, un asistent ar trebui să stea lângă fiecare pacient. În realitate, împarte grijile între mai mulți. La Marie Curie, la ATI Nou-Născuți, lipsa de personal și reducerea paturilor au consecințe dramatice. Doi copii au murit așteptând un loc.

După reducerea numărului de paturi, cinci copii au plecat din secţia de terapie intensivă de la Marie Curie. Din lista ruşinii întocmită de medicii de aici, cea pe care sunt copii în aşteptare, mai poate fi primit unul abia joi atunci când va mai fi eliberat un pat.

"Sunt vreo 9 asistenţi, şi mai pleacă încă unul, al 10-lea. Trei dintre asistente au plecat la privat. 3000 de lei în plus au primit la privat", a declarat prof. dr. Cătălin Cîrstoveanu şeful Secţiei ATI Nou-Născuţi, Sp. Marie Curie.

"Suntem puţine, nu reuşim să ne împărţim aşa cum am", a mai spus Simona Şoloiu asistent medical, ATI Nou-Născuţi, Sp. Marie Curie.

Şi în secţia ATI II de la Spitalul Floreasca din Capitală lipsesc în prezent 28 de asistente şi 29 de infirmiere pentru a putea funcţiona la capacitate maximă.

"Această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare"

"Deja sunt asistente care mi-au comunicat că intenţionează să ceară transferul către alte secţii ale spitalului sau să plece către mediul privat", a declarat prof. dr. Radu Ţincu şef secţie ATI-Toxicologie, Sp. Floreasca.

În plin haos, Guvernul a deblocat aseară, într-o ședință extraordinară, 6.850 de posturi. Cu 10% mai puțin decât a cerut Ministerul Sănătății. Majoritatea merg către spitale, iar aproape 400 către Serviciile de Ambulanță Județene.

"Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare. Dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

Proteste au fost și în țară.

"Ieri am avut un incident cu o colegă muşcată de un pacient, doar pentru că a crezut că ea vrea să-i dea ceva. Sunt la ordinea zilei aceste incidente", a declarat Georgiana Trifu, asistentă.

Greva generală a fost semnată de peste 50 de mii de membri ai Sindicatului Sanitas din aproape 500 de spitale de la nivelul întregii ţări.