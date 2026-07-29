Radu Miruţă pune câte un director CFR responsabil pentru fiecare tren. Alte măsuri după miile de sesizari

Opt din zece pasageri care au mers cu trenul în România spun că nu ar recomanda o astfel de călătorie nimănui. Au fost trimise peste 1.700 de plângeri la Ministerul Transporturilor din cauza condiţiilor din trenuri. Căldura, mizeria, aglomeraţia şi întârzierile au fost princiapele reclamaţii.

După o lună de când a lansat un formular pentru sesizări pe site-ul CFR Călători, Radu Miruţă a ieşit ieri cu primele concluzii.

Căldura din trenuri este principala problemă reclamată de cei care călătoresc cu acest mijloc de transport în comun. 600 de persoane s-au plâns că instalațiile de climatizare nu funcționează în trenurile Interregio, unde aerul condiționat este obligatoriu conform obligațiilor de serviciu public. Cauza este legată de locomotivele Diesel vechi.

Au fost deschise şi 56 de dosare de cercetare disciplinară, dintre care 39 s-au finalizat cu sancțiuni constând în diminuarea salariului, iar alți 17 angajați au primit avertismente scrise. Au fost vizați ceferiști din categorii profesionale printre care mecanici de locomotivă, șefi de tură sau revizori.

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Astfel, ministrul a cerut ca fiecare dintre cele 1.265 de trenuri operate zilnic să fie repartizat unui director din structurile centrale sau regionale ale CFR, în aşa fel încât să se ştie exact cine poate fi tras la răspundere în anumite cazuri.

De asemenea pasagerii trenurilor internaționale operate de CFR Călători pot cere despăgubiri atunci când ajung la destinație cu o întârziere mai mare de 60 de minute.

CFR Călători operează zilnic peste 1200 de trenuri - cu o vechime de peste 30 de ani, chiar 50 dacă ne referim la locomotive.