Ucraina mai are o lună pentru a evita falimentul. Creditorii pun presiuni pentru reluarea plăţilor - The Economist

Război în Ucraina . Ucraina mai are o lună pentru a negocia cu creditorii restructurarea datoriilor și pentru a evita intrarea în faliment, relatează The Economist .

Războiul continue să macine economia Ucrainei. PIB-ul țării este cu un sfert mai mic decât era înainte ca Vladimir Putin să invadeze Ucraina, banca centrală sparge rezervele valutare iar recentele atacuri ale Rusiei asupra reţelei energetice au tăiat prognozele de creștere, relatează The Economist.

Dezastru pentru redresarea Ucrainei după război

Creditorii Ucrainei au convenit în ultimii doi ani suspendarea plata datoriilor. Însă, moratoriul asupra plăților către deținătorii privați de obligațiuni străine, inclusiv Amundi, cel mai mare fond de investiţii din Europa, și Pimco, fond de investiţii american, se încheie la 1 august 2024. În cazul în care Ucraina intră în incapacitate de plată încrederea investitorilor în angajamentele luate de Occident ar putea fi subminată și ar provoca un dezastru pentru redresarea postbelică a țării.

Un grup de deținători de obligațiuni străini, inclusiv BlackRock și Pimco, intenționează să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a relua de anul viitor. plățile dobânzilor la datorie de anul viitor. FMI vrea ca Serghei Marchenko, ministrul de finanțe al Ucrainei, să negocieze o reducere a datoriei, dar un acord pare puțin probabil în acest moment. Ucraina vrea o reduce cu 60% din valoarea actuală a datoriilor în timp ce creditorii cred că 22% ar fi mai rezonabil.

Ucraina are nevoie disperată de asistență financiară. Sumele oferite de aliați sunt impresionante, dar vin sub formă de arme și fonduri fiduciare, nu de cash. Doar 8 miliarde de dolari din pachetul de ajutor de 60 de miliarde de dolari aprobat de SUA vor merge direct la guvernul Ucrainei, o sumă echivalentă cu puțin peste un sfert din cheltuielile anuale ale ţării pentru ajutoare sociale, și chiar și aşa este sub forma unui împrumut. UE intenționează să ofere puțin mai mult, dar doar 38 de miliarde de dolari în trei ani .

Potrivit FMI, prin restructurarea radicală propusă de Ucraina şi respinsă de deţinătorii de obligaţiuni, țara se va putea descurca la limită. Deținătorii de obligațiuni se întreabă cum poate fi FMI atât de încrezător, având în vedere că analiza lor este depășită.

Ucraina are două opțiuni

Dacă nu există un acord de restructurare, Ucraina are două opțiuni: să convină asupra extinderii moratoriului asupra plăților datoriilor până în 2027 sau să declare incapacitate de plată. Ultima variantă sună drastic, dar în realitate există o mică diferență între scenarii. În orice caz, plățile ucrainene nu se vor relua.

Reținerea investitorilor privați reflectă nu numai perspectivele financiare ale Ucrainei. În timpul unei restructurări normale, creditorii pariază pe perspectivele economice ale țării. Împrumutarea unui debitor aflat în război presupune și un al doilea pariu: că acesta va câștiga. Multe depind de gradul de sprijin din partea Occidentului. Contribuabilii se pot sătura să dea miliarde. Donald Trump, care a fost sceptic cu privire la sumele alocate, pare din ce în ce mai probabil să se întoarcă la Casa Albă în noiembrie.

Deținătorii de obligațiuni sunt, de asemenea, sceptici față de planurile de redresare pe termen lung ale Ucrainei în cazul victoriei. În timp ce aliații și FMI susţin că o restructurare acum va permite Ucrainei să revină pe piețele financiare odată ce războiul se încheie și aliații vor ierta datoria, investitorii nu sunt convinși că acea zi va veni vreodată.

O mare parte din reconstrucţia Ucrainei nu va avea niciodată profit

Deținătorii de obligațiuni cred mai degrabă că restructurarea datoriilor va fi prima dintre multele încercări ale aliaților Ucrainei de a transfera povara financiară a războiului și costurile reconstrucției de la guvern către sectorul privat. Un studiu realizat de Banca Mondială, ONU, Comisia Europeană și guvernul ucrainean arată că reconstrucția economiei Ucrainei după invazia Rusiei ar urma să coste 486 de miliarde de dolari.

O mare parte din redresarea Ucrainei, inclusiv reconstruirea infrastructurii de bază, precum și pregătirea oamenilor pentru a reface țara, nu va avea niciodată profit și, prin urmare, va trebui să fie suportată de aliații țării. Anul acesta, Ucraina are nevoie de încă 9,5 miliarde de dolari pentru a finanța industria de apărare, energia, reabilitarea locuințelor deteriorate, agricultura, tehnologia digitală și sectorul IT.

