PSD cere Guvernului să achite taxele pentru a recupera medalia Anei Bărbosu: În joc este mândria națională

Partidul Social Democrat solicită ca statul român să achite urgent taxele de judecată pentru a apăra medalia gimnastei Ana Bărbosu în litigiul cu SUA de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. „Este în joc mândria noastră națională”, subliniază social-democrații.

"Statul român trebuie să achite urgent taxele de judecată pentru a apăra medalia Ana Maria Bărbosu în litigiul cu SUA de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne! Când un stat renunţă să-şi apere valorile naţionale de dragul unor economii meschine la buget, nu se mai poate vorbi despre "reformă"! Este anti-reformă! Guvernul demis şi ilegitim nu-şi poate bate joc la nesfârşit de România!", se arată într-o postare pe Facebook a PSD, citată de News.ro.

Potrivit sursei citate, în acest caz nu e vorba doar de îndreptarea unei nedreptăţi asupra unei românce care a muncit enorm pentru a face performanţă la cel mai înalt nivel.

"Este mult mai mult decât atât! În joc este chiar mândria noastră naţională, împlinită de succesul de la Paris al Anei Maria Bărbosu! În astfel de chestiuni nu încape tocmeală ca la piaţă! Că ar fi prea mult sau că trebuie să mai tăiem un mărunţiş din cheltuielile bugetare... Un stat sănătos la cap îşi apără valorile naţionale cu orice preţ!", se menţionează în postarea citată.

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Surse: Statul român nu are bani pentru procesul medaliei

Potrivit golazo.ro, o sursă de la TAS a dezvăluit că statul român nu are bani pentru procesul medaliei olimpice de bronz.

"E o situaţie foarte sensibilă. Problema e că românii nu au garanţii financiare să poată începe acest proces. Ar fi nevoie de aproximativ 60.000 de franci (n.r. - aproximativ 65.000 euro), reprezentând cheltuieli de judecată, expertize, deplasări. Americanii au, în schimb, trei case de avocatură şi un buget de aproximativ 2-2,5 milioane de euro".

La 29 ianuarie, Tribunalul Federal Elveţian a dispus trimiterea cazului privind medalia de bronz câştigată de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

La acea vreme COSR a anunţat că sprijină, la solicitarea FRG, acţiunile juridice internaţionale întreprinse în acest caz.

Concursul la sol de la Paris, extrem de controversat

Concursul de la sol, de la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost extrem de controversat. La 5 august 2024, pentru mai puţin de un minut, Ana Maria Bărbosu era câştigătoare a medaliei de bronz. Dar bucuria a fost de scurtă durată.

Rebeca Andrade din Brazilia a câştigat aurul, iar Simone Biles din SUA a fost medaliată cu argint.

Prima în afara podiumului s-a clasat gimnasta Sabrina Voinea, apoi a urmat Jordan Chiles.

Antrenoarea americancei, Cecile Landi, a contestat la finalul probei punctajul acordat sportivei pe care o antrenează. Arbitrii au considerat că deducerea de puncte la un element cunoscut sub numele de tour jete full a fost întemeiată, iar nota lui Jordan Chiles a crescut de la 13.666 la 13.766.

Astfel, sportiva din Statele Unite a urcat pe locul al treilea, iar Ana Bărbosu a căzut pe locul al patrulea.

Şi de atunci a început nebunia: Federaţia Română de Gimnastică a depus memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) şi a fost acceptat, deoarece antrenoarea lui Chiles a depus contestaţia după patru secunde de la închiderea timpului alocat.

Audierile la TAS au durat 8 ore.

Federaţia de Gimnastică a SUA a făcut apel la decizia TAS, însă acesta a fost respins. Astfel Ana Bărbosu a fost considerată ocupanta podiumului la proba de la sol de gimnastică a Jocurilor Olimpice.

Totodată, TAS a menţionat că nu are puterea de a ordona ca o a doua medalie de bronz să fie acordată lui Jordan Chiles, după ce partea română a sprijinit această posibilitate.

Ca urmare a acestei decizii, Sabrina Maneca Voinea încheie competiţia pe locul 4, iar americanca Jordan Chiles ocupă poziţia a cincea.

Medalia Anei Bărbosu, prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după 12 ani

Medalia Anei Bărbosu a fost prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după 12 ani.

La 16 august 2024, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a primit, la Paris, medalia de bronz cuvenită Anei Bărbosu, medalie atribuită României prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Medalia care a intrat în posesia COSR şi ulterior în posesia Anei Bărbosu nu este fizic aceeaşi medalie pe care a primit-o Jordan Chiles la festivitatea de premiere după finala olimpică de la sol.

Ana Maria Bărbosu a primit medalia la Bucureşti, într-o ceremonie care a avut loc la sediul COSR.

Dar nici Sabrina Voinea nu s-a lăsat mai prejos. Convinsă că merita o medalie, ea a făcut apel la Tribunalul Federal din Elveţia pentru a contesta decizia TAS.

De asemenea, şi Jordan Chiles şi Federaţia Americană au depus un apel la Tribunalul Elveţian.

Între timp, International Testing Agency a anunţat, la 8 mai, pe site-ul oficial, că gimnasta Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu din data de 5 mai. Ea a scris că a fost sancţionată doi ani pentru că nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping pentru testare.