Video Incendiu de vegetație pe o suprafață de 2 hectare, în Mizil. Ce amenzi riscă cei care ard vegetația uscată
Un incendiu de vegetație puternic a izbucnit pe un câmp din Mizil și a cuprins un lan de grâu pe o suprafață de două hectare. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor și au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă și să provoace pagube și mai mari.
În contextul temperaturilor ridicate și al riscului crescut de incendii, autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege.
Cei care încalcă legea riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, și între 50.000 și 100.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.