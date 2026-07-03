Video Incendiu de vegetație pe o suprafață de 2 hectare, în Mizil. Ce amenzi riscă cei care ard vegetația uscată

Redactia Observator | Timp citire: 1 minut Publicat la 03.07.2026, 14:00

Un incendiu de vegetație puternic a izbucnit pe un câmp din Mizil și a cuprins un lan de grâu pe o suprafață de două hectare. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor și au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă și să provoace pagube și mai mari.