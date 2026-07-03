Explicaţia Ucrainei la o lună de la drona explodată la Constanța: A pierdut controlul cu o zi înainte

După 28 de zile, ucrainenii au oferit explicații despre drona navală explodată la Constanța, pe 5 iunie 2026. Ucrainenii spun că, din cauza rușilor, au pierdut controlul asupra a patru drone, cu o zi înainte, în dupa-amiaza zilei de 4 iunie, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc. Ucraina susține că nu a mai putut opri autodetonarea acestora și că a avertizat autoritățile române imediat ce a identificat riscul. Potrivit MApN, Kievul a informat România de pericol a doua zi, 5 iunie, la ora 9.54.

Ucraina a spus că, în după-amiaza zilei de 4 iunie, deci cu o zi înainte de explozia produsă pe 5 iunie, la ora 10.27, a pierdut legătura cu patru drone navale fără echipaj, aflate în Marea Neagră, în apropiere de Sevastopol, cel mai probabil din cauza acțiunilor de război electronic ale Rusiei, a transmis MApN într-un comunicat. Din acel moment, militarii ucraineni nu au mai putut vedea exact unde se deplasau dronele și nici nu le-au mai putut controla sau redirecționa.

După cât timp a anunţat Ucraina că a pierdut patru drone navale

MApN spune că autoritățile ucrainene au informat partea română, de abia pe 5 iunie la ora 09.54, că au pierdut controlul asupra a patru drone maritime și că acestea urmau să intre în secvența de autodetonare.

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România a cerut oficial Ucrainei ca dronele navale care scapă de sub control să nu se autodistrugă în apropierea litoralului, porturilor sau apelor românești, ci să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură.

"Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță legate de incidentul produs în data de 5 iunie 2026, în Portul Constanța.

Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre.

Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone și nu au mai reușit reluarea comunicării.

În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 9.54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române despre pericolul reprezentat de USV-uri în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor patru drone.

Lipsa comunicațiilor cu dronele au făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. Potrivit părții ucrainene, acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse.

Ca urmare a acestui incident, MApN a solicitat părții ucrainene deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Ucrainene și Forțele Navale Române si au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc, în timp util, cu privire la riscurile din Marea Neagră.

De asemenea, ministrul apărării naționale a cerut oficial părții ucrainene ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale României, dacă ar ajunge acolo din orice motiv.

Ministerul Apărării Naționale a mulțumit pentru informațiile oferite și a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă", a transmis MApN într-un comunicat.

Filmul evenimentelor, potrivit MApN