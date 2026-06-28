Canicula schimbă regulile la Bac. Măsurile anunţate de Ministerul Educaţiei în toate centrele de examen

Măsuri speciale la Bacalaureat din cauza caniculei. Ministerul Educaţiei a transmis astăzi tuturor Inspectoratelor Şcolare din ţară o listă cu recomandări pentru desfăşurarea în siguranță a examenelor.

Sălile de examen vor fi alese cu atenţie, astfel încât să fie cât mai puţin expuse razelor directe ale soarelui şi desigur, vor fi folosite, cu prioritate, clasele unde există instalaţii de climatizare funcţionale. De altfel, acestea trebuie să fie verificate astfel încât să nu fie defecte în ziua examenului, iar acolo unde nu există, vor fi montate aparate mobile de aer condiţionat sau ventilatoare pentru o temperatură constantă în sălile de clasă.

În plus, organizatorii trebuie să le ofere apă candidaţilor, profesorilor dar şi membrilor din comisii. Există recomandări şi pentru momentele de dinainte de probe. Pentru candidaţi vor fi amenajate zone de aşteptare răcoroase, ideal la umbră, unde pot sta înainte şi după examen. Iar în cazul în care cuiva i se face rău, trebuie să existe acces rapid la asistenţă medicală sau spaţii de prim ajutor.

Sfaturi pentru candidaţi

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Venim şi cu sfaturi generale pentru cei peste 130.000 de candidaţi înscrişi la Bacalaureat anul acesta

Nu uitaţi să aveţi la voi o sticlă cu apă. În plus, încercaţi să veniţi la examen în haine comode, uşoare şi de culoare deschisă. Şi pentru că afară vor fi peste 35 de grade celsius la umbră în aproape toată ţara, îi sfătuim şi pe părinţi să nu aştepte în faţa şcolilor în timpul probelor.

Canicula a făcut deja probleme în Franţa. Acolo, autoritățile au decis să amâne probele orale la capacitate în mai multe regiuni, iar în alte zone, candidații au susținut examenele în condiții neobișnuite, inclusiv în parcări subterane pentru a evita căldura.