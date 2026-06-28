Valul de caniculă care a adus dezastrul în Europa a ajuns şi în România. După ce ieri am avut cea mai călduroasă zi de 27 iunie din ultimii 60 de ani, astăzi a intrat în vigoare şi primul cod roşu de caniculă din această vară. Temperatura resimţită a ajuns până la 42 de grade Celsius în vestul ţării. Dacă astăzi, vremea vi se pare de imposibil de suportat, imaginaţi-vă cum va fi mâine, când aproape toată ţara va fi sub cod roşu de caniculă.

Singurele judeţe care scapă de codul roşu de caniculă. Urmează ploi în toată țara, de miercuri - Shutterstock

Vipie de nesuportat, aer irespirabil. Aşa a fost, la prânz, în aproape jumătate de ţară. Cel mai cald a fost în Oradea. S-au resimţit 42 de grade Celsius. La Satu Mare - 41. În Zalău - 40. Românii au aflat cum e să trăieşti în Sahara.

Sub cod roşu de caniculă, Bistriţa părea un oraş-fantomă. Abia zăreai câte un om pe ici pe colo. "Pentru noi, mai în vârstă, trebuie să avem foarte mare grijă să nu forţăm nota înainte să ieşim la o plimbare în soare", spun localnicii.

Cei mai mulţi au fentat dogoarea baricadaţi în case. "Dimineaţă tragem jaluzelele, draperiile, lăsăm să fie mai întuneri. Pe timpul zilei mai folosim instalaţia de aer condiţiionat, aşa cu măsură, având în vedere preţurile", au declarat oamenii.

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Experiment Observator: temperaturi de 70°C la nivelul asfaltului

În Bucureşti, au fost "doar" 38 de grade Celsius, dar, în realitate, asfaltul s-a topit sub paşii trecătorilor. "Folosim camera cu termoviziune, o să măsurăm prima dată temperatura asfaltului, este ora 13, suntem în zona Unirii. Îmi arată 58,4-5 grade. Şi o să mă duc şi către una dintre maşinile parcate peste drum. 67-70 de grade", arată experimentul realizat de reporterul Observator, Bogdan Dinu.

Piscinele au fost oaza de răcoare. "Este foarte frumos, venim an de an să ne răcorim. Este cod roşu şi am zis să venim împreună cu familia. Am venit puţin să mă relaxez, dar să mă şi răcoresc totodată", povestesc turişii.

"Este foarte aglomerată datorită codului roşu de caniculă. O să se dubleze numărul de persoane. Coadă era formată cu o oră înainte de deschidere", a declarat Marian Boboc, reprezentant piscină.

Nu doar piscinele au fost pline, fiecare a căutat răcoarea pe unde a apucat. În Harghita, lacul Zetea a fost plin. "E un loc minunat ca să scapi puţin de căldura din oraş şi suntem suprinşi de cât de multă este. Caniculă, aici nu se simte aşa de rău. Aici se simte altfel temperatura. În apă este foarte bine, la soare este un pic mai nasol".

La poalele Munţilor Cindrel, un fir de apă a fost tot de ce au avut nevoie oamenii sătui de arşiţă. "Am fugit de caldură, în oraş e foarte cald. Am venit aici e aer curat, e padure , e râu. E foarte frumos".

Cod roşu de caniculă în toată ţara