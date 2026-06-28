Transalpina este un magnet pentru turişti! În special pentru cei străini, care vin de la mii de kilometri depărtare pentru a vedea frumuseţea locurilor noastre. Şi se declară cuceriţi! Nu doar de serpentine şi de natură, ci şi de mâncare, pentru că, bineînţeles, după atâtea ore de drum, o oprire pentru a gusta din preparatele tradiționale devine aproape obligatorie.

Pe motocicletă sau cu maşina, turiştii străini au venit la noi să vadă unul dintre cele mai frumoase drumuri din Europa. Transalpina este una dintre destinaţiile care atrag tot mai mulţi turişti străini. Cei care ajung acolo se bucură de peisajele spectaculoase ale Munţilor Parâng, de serpentinele impresionante şi, totodată, de mâncarea tradiţionalî din zonă.

"Suntem din Republica Cehă. E minunat. Foarte frumos".

"Este minunat de perfect. Suntem din Austria. Avem şi noi munţi mari, dar ce e aici este cu adevărat special".

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"Sunt din Portugalia. Este minunat. Am venit cu motocicleta. Am făcut foarte multe fotografii. Vom avea multe amintiri", spun turiştii.

Frumuseţea ţării noastre îi lasă cu gurile căscate pe străini

O filipinează, stabilită în România de patru ani, a venit cu căţeluşa ei pe Transalpina să admire peisajele care pur şi simplu îţi taie respiraţia.

"Bună ziua, dragii mei! Iubesc România. Iubesc mâncarea, cultura şi aici am venit pentru prima oară. Nu-mi vine să cred cât de frumos este locul acesta", spune turista.

Şi, după cum bine ştim, gastronomia locală nu dezamăgeşte niciodată.

Manuel Gaspar, organizator excursii: Ce mâncare ţi-a plăcut cel mai mult de la noi?

Turist: Mămăliga. Şi carnea la grătar. Faceţi carne la grătar foarte bună. Sunt portughez, îmi place mâncarea, îmi place carnea.

"Sunt din Slovacia. Mâncarea este extraordinară", spune alt turist.

Transalpina este abia prima oprire. De acolo, turiştii străini pleacă mai departe spre Transfăgărăşan şi alte locuri minunate de la noi din ţară.