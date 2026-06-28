"Micile atenții" pentru medici pot aduce ani de închisoare. Soluția propusă pentru a opri fenomenul

Flori, cafea, bomboane, sticle de whisky... sau sume de bani. Sunt miciile atenţii pe care majoritatea pacienţilor le oferă medicilor, în semn de recunoştinţă. Iar unii dintre doctori încă le primesc. În faţa legii, însă, sunt infracţiuni... de dare, respectiv luare de mită, pentru care legea prevede clar pedepse cu închisoarea. Noroc că instanţele sunt înţelegătoare.

O lege nescrisă care dăinuie în spitalele româneşti îi împinge pe pacienţi să le mulţumescă doctorilor pentru că au avut grijă de ei. Cutuma trece totuşi atât peste jurământul depus de medici, cât şi peste ce spune adevărata lege, potrivit căreia mita e ilegală, indiferent de motive, indiferent că vorbim de daruri simbolice.

Micile "atenţii" oferite medicilor, considerate infracţuni

"Vorbim de o răspundere penală când există acte succesive, chiar dacă vorbim de sume mici şi practica judiciară este orientată în sensul de a sancţiona aceste derapaje", a explicat Cătălin Crăciunescu, avocat.

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Nu doar medicii care primesc mici atenții, precum un pachet de cafea sau sume de bani, pot risca închisoare, ci și pacienții, Darea de mita se pedepsește cu pana la 7 ani de detenție. Sunt, totuşi, dese cazurile în care şi doctorii şi pacienţii scapă basma curată dintr-un astfel de dosar.

Din păcate, chiar şi atunci când specialistul condiţionează actul medical de atenţia pe care o aşteaptă de la pacient sau de la rudele acestuia. De pildă, un medic de familie din Suceava care a fost investigat de procurorii anticorupţie pentru că cerea şpagă în schimbul eliberării de adeverinţe nici măcar nu a mai fost trimis în judecată, pe motiv că procesul ar fi urmat să coste mai mult decât prejudiciul calculat de procurori.

"Era o formă de recunoştinţă care, de asemenea, poartă o încărcătură culturală. O bună parte dintre miciile atenţii pe care oamenii le ofereau erau şi primite cu mai multă deschidere din partea medicilor probabil şi din lipsa unor salarii consistente. Astăzi ne uităm cu o altfel de raportare. Ne uităm altfel la genul acesta de schimburi între medic şi pacient", explică sociologul Antonio Amuza.

Pacienţii, încurajaţi să doneze spitalelor

La nivel european, ţara noastră este fruntaşă când vine vorba de micile atenţii oferite cadrelor medicale. Mai grav e că 18 români din 100 spun că au fost nevoiţi să plătească, cu bani, bunuri sau mâncare pentru a fi siguri că vor beneficia de ajutorul medicilor.

"În cazurile astea, nu. Adică, nu ştiu, e o muncă normală. Eu că îmi fac munca la birou, nu îmi dă nimeni tips. Chiar acum merg la medic şi sunt programată, mi-am luat bilet de trimitere şi nu este cazul. Poate sunt norocoasa şi am dat de doctor bun", spun oamenii.

"Evident că da! Cine merită. Exista oameni care sunt profesionisti si merita. Un gest simbolic eu cred ca tine de bun simt", sunt de părere alţi pacienţi

Pentru a elimina această practică, aleşii au iniţiat o lege, deja adoptată de Parlament, care-i încurajează pe pacienţi să facă donaţii spitalelor în care au fost îngrijiţi. În acest fel, banii ar putea fi folosiţi pentru modernizarea unităţilor medicale.