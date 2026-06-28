Acuzații grave la adresa unor specialişti de la Maternitatea Giulești. O tânără de 36 de ani, însărcinată în 18 săptămâni cu gemeni, a murit la doar o zi după ce fusese trimisă acasă cu asigurări că totul este în regulă. Familia distrusă de durere îi acuză pe medici de nepăsare criminală: spun că femeia ar fi fost lăsată ore în șir să urle de durere pe un pat de spital. Doctorii ar fi considerat că are un atac de panică. În realitate, o infecție ucigătoare îi măcina corpul.

Georgiana își dorea cu disperare un copil. 10 ani s-a luptat pentru acest vis. Minunea s-a întâmplat, după mai multe încercări nereuşite de fertilizare în vitro. Era, în sfârşit, însărcinată în 18 săptămâni şi urma să aibă gemeni. Sarcina era, însă, una extrem de delicată.

Georgiana s-a luptat timp de 10 ani pentru a-şi îndeplini visul de a fi mămică

Femeia de 36 de ani a ajuns la Maternitatea Giulești pe 4 iunie. Se temea că sarcina i-ar putea fi pusă în pericol din cauza unor pierderi de lichid amniotic. A rămas internată vreme de două săptămâni, până când medicii i-au spus că pericolul a trecut. La nici 24 de ore de când a ajuns acasă, starea i s-a agravat brusc. A făcut frisoane, a început să sângereze și a fost adusă de urgență înapoi la aceeași maternitate.

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Cât a stat internată, medicii i-au montat o plasă, să îi sprijine uterul.

"Nu am avut probleme, efectiv n-au fost, decât când s-a dus la control, doamna doctoră care i-a făcut un seminar a văzut că s-a lăsat sau are ceva scurgeri, s-a lăsat puțin uterul și ne-a trimis la spital de urgență. Și aici, așa, au luat deciza să-i facă cerclaj.", mărturiseşte Andrei Stoian, iubitul Georgianei.

Miercuri, pe 17 iunie, medicii au semnat foaia de externare.

La mai puțin de 24 de ore de la externarea de la Maternitatea Giuleşti, starea i s-a agravat brusc

"Diagnosticul la externare, în care ei au specificat destul de clar că există şi ameninţare de avort. Tot ei scriu mai jos că pacienta în vârstă de 36 de ani se externează cu stare generala bună, afebrilă, nu pierde sânge sau alte cauze.", adaugă iubitul victimei.

Câteva ore mai târziu, pentru sărmana femeie a început un calvar de neimaginat.

"Am vorbit cu ea, era veselă, era fericită după atâta timp că a ajuns acasă și în sfârșit poate să stea și ea în patul ei. Te întorci a doua zi, te ia în primire același doctor care te-a externat și ți-a urmărit sarcina atâta timp și spune că de fapt tu n-ai nimic și că toate durerile tale sunt atac de panică.", explică Mihai Miclea, fratele Georgianei.

La scurt timp, starea tinerei s-a agravat, iar familia vorbește despre un calvar de neimaginat

Deși ambulanța a fost chemată încă de la ora 10 în cartierul Cosmopolis, din cauza distanței şi a traficului, mașina SMURD a ajuns cu gravida la Giulești abia la ora 13. Din acest moment, timp de 7 ore, strigătele ei de ajutor ar fi fost complet ignorate, spun rudele.

"Te rog! Doamne!", striga Georgiana pe patul de spital.

"Când am ajuns în spital la ora 1, adusă de Smurd, cu toate sângerări, cu un dop gelatinos, cu vomă și cu frisoane. La ora șapte seara am luat decizia, am rugat frumos să întrerupă sarcina, să întrerupă sarcina. Nu mai putea de dureri. Și da, într-un final, bine domnule, facem, exact așa mi-a răspuns.", adaugă Andrei Stoian, iubitul Georgianei.

Fratele Georgianei: "Efectiv, nu i-au făcut nimic, au lăsat-o pe salon"

"Efectiv, nu i-au făcut nimic, au lăsat-o pe salon. S-a spus că sunt atacuri de panică și i-au administrat doar calmant, să o liniștească.", mai precizează fratele Georgianei.

La ora 22:00, Georgiana a intrat în sala de operație pentru avort, dar era deja prea târziu: infecția era generalizată. În timpul intervenţiei, medicii au decis să-i extirpe uterul, din cauza necrozei. La 3 dimineața, pacienta a fost transferată la Spitalul Universitar.

"Ne-au sunat că starea este foarte gravă și că va trebui transferată de urgență la universitar. Ne-am urcat în mașină și am plecat acolo. Șansele erau foarte mici. A ajuns mai mult decedată decât vie. Singurul medic cu care am discutat a fost cel de la ATI. După ce au declarat decesul, nu au explicat care au fost cauzele, starea în care a ajuns la ei. Și că nu se mai putea face nimic.", adaugă fratele Georgianei.

Concluziile IML: septicemie și insuficiență organică multiplă

Certificatul medico-legal de la IML indică o corioamniotită severă, urmată de necroză uterină și insuficiență organică multiplă. Pe înţelesul tuturor, unul dintre gemeni a murit în uter, apoi și al doilea, iar infecția s-a transformat într-o septicemie care a dus la colapsul organelor vitale.

"Totul a venit ca un fulger așa. S-a întâmplat mult prea repede și nu pot să înțeleg care e cauza. La 6.30 au declarat decesul. În niciun moment nu ne-am așteptat că se va ajunge în situația asta. Cel mai negru scenariu era să pierdă sarcina.", menţionează Mihai Miclea, fratele Georgianei.

Reporter: Cum a fost sora dumneavoastră?

Fratele: A fost un om bun, vesel , iubitor. Tot timpul a avut grijă de ceilalți, mai puțin de persoana ei.

Echipa Observator a solicitat oficial puncte de vedere atât de la Maternitatea Giulești, cât și de la Spitalul Universitar. Până în acest moment, nicio instituție nu a avut vreo reacție. Am încercat să stăm de vorbă și cu ginecologul Georgianei, însă fără succes.

"Momentan clientul apelat nu poate fi contactat!", se aude mesajul robotului.

Familia tinerei moarte vrea să depună plângeri penale pentru malpraxis, şi cere ca vinovații de moartea Georgianei și a gemenilor ei să plătească.