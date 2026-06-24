Barem matematică Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvă subiectele de la examen

Elevii de clasa a VIII-a au susţinut miercuri, 24 iunie, proba la Matematică în cadrul Evaluării Naţionale 2026. Ministerul Educaţiei a publicat baremul de evaluare şi notare pentru subiectele de la Matematică la Evaluarea Naţională, unde elevii pot afla dacă au rezolvat corect subiectele primite la examen. Rezultatele înaintea contestaţiilor se vor afişa pe 1 iulie, iar elevii vor afla notele finale pe 8 iulie.

Ministerul Educației a publicat baremul de corectare pentru proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Documentul stabilește modul în care sunt punctate lucrările elevilor și reprezintă reperul oficial folosit de profesori în procesul de evaluare.

Subiectele de la Matematică au fost structurate în trei părți, care au vizat principalele capitole studiate în gimnaziu. Elevii au avut de rezolvat exerciții din zona numerelor reale și a operațiilor, algebrei și ecuațiilor, dar și probleme de geometrie plană și în spațiu.

Primele două subiecte au inclus, în general, cerințe cu răspuns scurt sau itemi de tip grilă, în timp ce Subiectul al III-lea a presupus rezolvări detaliate, cu demonstrații și justificarea pașilor de calcul, în special la problemele de geometrie.

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Punctajul a fost împărțit pe cele trei subiecte, la care s-au adăugat punctele acordate din oficiu. Nota finală se obține prin împărțirea punctajului total la 10.

La Subiectul al III-lea, candidații au avut de rezolvat probleme de geometrie care au inclus cerințe referitoare la un cerc, un paralelogram și un cub, corespunzătoare problemelor 4, 5 și 6.

Barem matematică Evaluarea Naţională 2026