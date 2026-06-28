LOTO 6/49 duminică 28 iunie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 28 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 35,59 milioane de lei (peste 6,80 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 28 iunie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 831.900 de lei (peste 159.000 de euro). La categoria a II-a este un report în valoare de peste 171.400 de lei (peste 32.700 de euro) şi la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 80.900 de lei (peste 15.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 335.300 de lei (peste 64.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 66.900 de lei (peste 12.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 290.300 de lei (peste 55.400 de euro).

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 20.620 de câştiguri în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare