Cele trei colegii militare cu rată de promovare de 100% la bacalaureat

A fost înregistrată o rată maximă de promovare de 100% la trei colegii naţionale militare, în prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis luni, rată de promovare de 100% au înregistrat Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza, Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova.

Colegiul Naţional Militar "Ştefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc a avut o rată de 99,38%, iar Colegiul Naţional Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanţa de 96,76%.

Ce repezintă examenul pentru elevi

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"Rezultatele obţinute reflectă calitatea procesului instructiv-educativ desfăşurat în colegiile naţionale militare şi nivelul de pregătire al absolvenţilor promoţiei 2026, în contextul îndeplinirii standardelor specifice învăţământului militar preuniversitar. Pentru o parte semnificativă a absolvenţilor, examenul naţional de bacalaureat reprezintă o etapă în parcursul educaţional care va continua prin admiterea în instituţiile de învăţământ militar superior, în vederea formării ca ofiţeri ai Armatei României", afirmă sursa citată.