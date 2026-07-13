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Cele trei colegii militare cu rată de promovare de 100% la bacalaureat

Elevii Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - Facebook Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.07.2026, 14:34 | Modificat la 13.07.2026, 14:35

A fost înregistrată o rată maximă de promovare de 100% la trei colegii naţionale militare, în prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis luni, rată de promovare de 100% au înregistrat Colegiul Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza, Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova.

Colegiul Naţional Militar "Ştefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc a avut o rată de 99,38%, iar Colegiul Naţional Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanţa de 96,76%.

Ce repezintă examenul pentru elevi

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"Rezultatele obţinute reflectă calitatea procesului instructiv-educativ desfăşurat în colegiile naţionale militare şi nivelul de pregătire al absolvenţilor promoţiei 2026, în contextul îndeplinirii standardelor specifice învăţământului militar preuniversitar. Pentru o parte semnificativă a absolvenţilor, examenul naţional de bacalaureat reprezintă o etapă în parcursul educaţional care va continua prin admiterea în instituţiile de învăţământ militar superior, în vederea formării ca ofiţeri ai Armatei României", afirmă sursa citată.

Redactia Observator
Redactia Observator
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