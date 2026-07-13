Vremea de mâine, 14 iulie. Caniculă în sud și vest, furtuni și grindină la munte

România va avea parte marți, 14 iulie, de o zi călduroasă, mai ales în vest și sud, unde disconfortul termic va fi în creștere. În schimb, la munte și în nord-est sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindină.

La noapte, cerul va avea aspect schimbător, cu perioade de înnorare, ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice. La începutul intervalului, acestea vor apărea izolat în sud-est, apoi pe suprafețe restrânse în nord și nord-est. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 5–10 l/mp, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral.

Vremea de mâine 14 iulie în ţară

Temperaturile din timpul zilei vor crește în toate regiunile față de intervalul precedent. În vestul și sudul țării, vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic va fi în accentuare.

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Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 5–15 l/mp și vor depăși local 20–25 l/mp.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după-amiaza, cu precădere în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 60–70 km/h, dar și în timpul averselor, când vitezele vor ajunge la 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11–12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral.

Vremea de mâine 14 iulie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, temperaturile vor continua să crească și se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Maxima va ajunge la 30–31 de grade, iar minima se va situa între 17 și 19 grade. Cerul va fi schimbător, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara, când sunt posibile ploi de scurtă durată, în cantități de 1–3 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat.

La Cluj, vremea va fi caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 28 de grade. Temperatura resimțită va ajunge la 30 de grade, iar la umbră se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Pe parcursul zilei este posibilă apariția unei averse, probabilitatea de precipitații fiind de 55%. Cantitatea de apă estimată este redusă, de aproximativ 0,7 mm, iar ploile ar putea dura în jur de o oră. Riscul de furtuni cu descărcări electrice este de 16%. Vântul va sufla dinspre nord-vest cu aproximativ 11 km/h, iar rafalele pot atinge 32 km/h. Nebulozitatea va fi de circa 39%, iar indicele UV va ajunge la 9, un nivel considerat nesănătos, motiv pentru care este recomandată protecția solară.

Vremea de mâine 14 iulie pe litoral

La mare, vremea va fi ușor instabilă, iar în special după-amiaza vor apărea temporar înnorări accentuate, ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, reduse, sub 10 l/mp. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, cu rafale de 40–50 km/h, apoi va scădea în intensitate.

Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 28 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade. Apa mării va avea între 19 și 22 de grade, cele mai scăzute valori fiind estimate în zona central-sudică a litoralului.

Vremea de mâine 14 iulie la munte

La munte, instabilitatea atmosferică se va intensifica mai ales după-amiaza și seara. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5–15 l/mp, iar pe alocuri pot depăși 20–25 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe creste, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele vor atinge 60–70 km/h. În timpul ploilor, viteza vântului poate ajunge local la 40–50 km/h. Temperaturile din timpul zilei vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă.