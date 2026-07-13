Crimă mascată de incendiu în Sibiu. Şi-a ucis prietenul apoi i-a dat foc pentru a-şi ascunde fapta

Sunt suspiciuni de crimă mascată de un incendiu într-o localitate din Sibiu. Un bărbat este bănuit că şi-a ucis prietenul apoi i-a dat foc. Suspectul de crimă a fost reţinut.

Potrivit anchetatorilor, fapta de mare violență s-ar fi petrecut miercuri seara în curtea victimei din localitatea Gura Răului, în județul Sibiu.

Din cercetările desfășurate până acum a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 48 de ani din Harghita a aplicat mai multe lovituri cu o secure sau un topor, spun procurorii, în cap și în zona cervicală victimei, un bărbat în vârstă de 60 de ani. Au fost acte de mare violență, la capătul cărora agresorul ar fi incendiat cadavrul victimei.

Totul s-a petrecut în curtea imobilului victimei, pe fondul unei stări conflictuale existente deja și pe fondul consumului de alcool. Acum, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Poliției Județene Sibiu, sub coordonarea unui magistrat al parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au început cercetări în care faptele investigate sunt de omor și profanarea de cadavre sau morminte.