Rezultatele finale la Evaluarea Naţională 2026 au fost publicate. Câţi elevi au media 10

Rezultatele finale, după contestaţii, la Evaluarea Naţională 2026 au fost publicate. Numărul mediilor de 10 a rămas neschimbat după contestații, potrivit comunicatului Ministerului Educaţiei, iar 113.316 de candidaţi (79,1%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5.

UPDATE 10:00 Rezultatele la Evaluarea Naţională au fost afişate pe baza codului unic alocat şi comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecţia datelor personale (GDPR).

Notele după contestaţii

Au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor, defalcate astfel:

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Limba și literatura română: 26.889;

Limba și literatura maternă: 970;

Matematică: 20.612.

În urma acestui proces, au fost depuse 14.176 de contestații (4,79% din numărul total de lucrări), număr ce marchează o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul de lucrări).

Pe discipline, contestațiile au următoarea distribuție:

8.981 de contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura română (11.354 în anul 2025);

307 contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura maternă (355 în anul 2025);

4.888 de contestații pentru lucrări la proba de Matematică (7.392 în anul 2025).

Reevaluarea lucrărilor a căror notare inițială a fost contestată a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări. Pentru 4.265 de lucrări notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări notele au rămas nemodificate.

La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,86% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus).

Dintre acestea, pentru 417 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată. Diferențele între evaluarea inițială și evaluarea în urma contestațiilor sunt evidențiate în graficul de mai jos.

La matematică, în cazul a 98,85% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 778 dintre lucrări nota inițială nu s-a modificat. Diferențele între evaluarea inițială și evaluarea în urma contestațiilor sunt evidențiate în graficul de mai jos.

Unde pot fi văzute notele

Ministerul Educaţiei este aşteptat să anunţe, miercuri, rezultatele finale ale Evaluării Naţionale. Examenul a fost susţinut integral de 143.251 de absolvenţi de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenţi înscrişi), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Notele elevilor la Evaluarea Națională sunt anonimizate. Pentru a vedea rezultatele pe care le-a obținut la examene, fiecare absolvent de clasa a VIII-a trebuie să introducă în platforma evaluare.edu.ro codul primit de la școală.

Înaintea depunerii contestaţiilor, au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%). 7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei, la Limba şi literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obţinut note mai mari sau egale cu 5 (cinci). 398 de elevi au primit nota 10 (zece). În total, au fost evaluate 143.713 lucrări.

La Matematică, 106.505 elevi (74,3%) au fost notaţi cu note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceştia, 102 elevi au fost notaţi cu 10 (zece). Numărul de lucrări evaluate este de 143.382.

La Limba şi literatură maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obţinut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceştia, 86 de elevi au obţinut nota 10). Numărul de lucrări evaluate a fost de 8.834.

Au fost eliminaţi pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi (lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei).

Rezultatele au fost afişate/publicate pe baza codului unic alocat şi comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecţia datelor personale (GDPR).

Anul trecut, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost de 83,2%, în creştere cu 0,1% (122 de elevi) faţă de rezultatele iniţiale. În anul 2024, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 74,5%.

Ce se întâmplă dacă nu iei nota de trecere la Evaluarea Națională

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 nu înseamnă doar note, ci și primul pas către admiterea la liceu. Pentru elevii care obțin rezultate sub așteptări, există în continuare soluții pentru înscriere și continuarea parcursului școlar.

Deși mulți vorbesc despre „nota de trecere” la Evaluarea Națională, examenul de la finalul clasei a VIII-a nu funcționează pe principiul admis sau respins. Fiecare elev primește o medie, iar aceasta este folosită la admiterea în învățământul liceal. Cu alte cuvinte, chiar și un candidat care obține o medie sub 5 poate participa la repartizarea computerizată, dacă a susținut toate probele examenului.

Media de admitere la liceu este reprezentată exclusiv de media obținută la Evaluarea Națională, calculată ca media aritmetică a notelor de la probele susținute. Mediile din clasele V-VIII nu mai intră în calculul admiterii, însă pot fi folosite drept criteriu de departajare în situații speciale prevăzute de metodologie.

Elevii cu rezultate mai slabe la Evaluarea Națională își pot continua studiile în licee teoretice, tehnologice sau vocaționale unde mediile de admitere sunt mai mici. De asemenea, în anul școlar 2026-2027, oferta liceelor tehnologice include și calificările profesionale, după integrarea fostei rute de școală profesională în învățământul liceal tehnologic.

În cazul în care un elev nu este repartizat în prima etapă, acesta poate participa la etapele următoare de admitere, organizate pentru ocuparea locurilor rămase disponibile.

Situația este diferită pentru elevii care nu susțin toate probele Evaluării Naționale. Dacă un candidat lipsește de la una dintre probe sau nu i se poate calcula media finală, acesta nu poate participa la prima etapă a repartizării computerizate, deoarece nu are o medie de admitere.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8:00 - 16:30 (luni şi miercuri). Subiectele şi baremul de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat.

Calendarul admiterii la liceu 2026

Pe 9 iulie 2026 va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională. Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați, potrivit Edupedu. A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Cel mai bun sfat pentru elevi rămâne să bifeze cât mai multe opţiuni realiste pe fişa de înscriere pentru a nu risca să rămână pe dinafară.