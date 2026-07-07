Vacanțe școlare 2026-2027: calendarul vacanțelor de toamnă, iarnă și primăvară

Părinții care își planifică din timp concediile, dar și elevii nerăbdători să afle când vor avea primele zile libere din noul an școlar pot consulta calendarul vacanțelor 2026-2027. Ministerul Educației a stabilit structura anului școlar, inclusiv perioadele în care copiii vor beneficia de vacanțele de toamnă, iarnă și primăvară.

Deşi sunt în plină vacanţă, din septembrie elevii profesorii se pregătesc deja pentru noul an școlar 2026-2027, iar calendarul vacanțelor este unul dintre cele mai căutate subiecte.

Vacanţa de toamnă în 2026, la final de octombrie

Anul școlar 2026-2027 este organizat pe module de învățare, iar între acestea sunt programate mai multe perioade de vacanță. Calendarul este stabilit de Ministerul Educației și reprezintă baza după care unitățile de învățământ își organizează activitatea.

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Cele mai așteptate perioade pentru elevi rămân vacanțele de toamnă, iarnă și primăvară, care oferă zile de odihnă înainte de reluarea cursurilor.

Prima vacanță din noul an școlar va fi cea de toamnă, destinată tuturor elevilor din învățământul preuniversitar.

Potrivit calendarului oficial, vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026. Cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie 2026. Cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie 2026.

Vacanța de toamnă este prima perioadă de odihnă după începerea școlii și le oferă elevilor nouă zile fără cursuri.

Vacanţa de sărbători 2026-2027

Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 19 decembrie 2026, imediat după încheierea cursurilor din ultimul modul al anului calendaristic.

Elevii se vor întoarce în bănci luni, 4 ianuarie 2027, după două săptămâni de vacanță.

Perioada coincide cu sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, fiind una dintre cele mai lungi vacanțe din timpul anului școlar.

Când este vacanța de schi în 2027

Și în anul școlar 2026-2027 va exista vacanța mobilă din luna februarie, cunoscută și sub denumirea de „vacanța de schi”.

Aceasta va avea o durată de o săptămână, însă perioada exactă va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar județean și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Din acest motiv, elevii din diferite județe vor avea vacanța în săptămâni diferite, în funcție de decizia autorităților locale din educație.

Părinții sunt sfătuiți să urmărească anunțurile inspectoratelor școlare pentru a afla data exactă aplicabilă școlii la care învață copiii lor.

Când sunt vacanţele din 2027

Vacanța de primăvară este programată în perioada 3 aprilie – 13 aprilie 2027. Aceasta este stabilită astfel încât să includă sărbătorile pascale și oferă elevilor mai multe zile consecutive de odihnă înaintea ultimului modul de cursuri. Cursurile vor fi reluate miercuri, 14 aprilie 2027.

Calendar complet al anului şcolar 2026 - 2027

La fel ca în ultimii ani, anul școlar este împărțit în module de învățare, separate de perioade de vacanță. Acest sistem a înlocuit structura bazată pe semestre și urmărește distribuirea mai echilibrată a perioadelor de studiu și de odihnă pe parcursul întregului an.

În afară de vacanțele stabilite la nivel național, elevii beneficiază și de zile libere legale atunci când acestea coincid cu zile lucrătoare, conform calendarului oficial al sărbătorilor legale.