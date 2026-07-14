Elevul care a luat aurul la securitate cibernetică, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

La doar 17 ani, un adolescent român demonstrează că excelența în domeniul tehnologiei poate fi atinsă încă de pe băncile liceului, reușind performanțe rezervate în mod normal experților cu ani de carieră în spate. Răzvan-Mihai Iacob, elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, a transformat o pasiune pentru programare și „ethical hacking” într-un palmares internațional impresionant, fiind recunoscut drept unul dintre cei mai buni tineri specialiști în securitate cibernetică din lume.

Datorită rezultatelor sale remarcabile, tânărul a fost selectat în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Acest demers, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, identifică, promovează și sprijină tinerii care, prin muncă, talent și determinare, construiesc deja viitorul țării noastre.

Anul 2026 s-a dovedit a fi momentul consacrării definitive pentru Răzvan pe scena globală a securității informatice. Cea mai importantă confirmare a valorii sale a venit la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică (ICO2026), unde a obținut medalia de aur și s-a clasat pe locul al șaselea la nivel mondial, o performanță care îl plasează ferm în elita globală a noii generații de experți. Rezultatele excepționale i-au asigurat și un loc în echipa națională a României pentru European Cybersecurity Challenge (ECSC 2026), una dintre cele mai riguroase și prestigioase competiții europene dedicate tinerelor talente din acest domeniu aflat în continuă dezvoltare.

La nivel național, elevul bucureștean și-a demonstrat constant superioritatea tehnică, construind încă din 2025 o bază solidă de performanțe. Răzvan a obținut primul loc la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Securitate Cibernetică, la care se adaugă medalii de bronz obținute la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială și la secțiunea de Calculatoare din cadrul Olimpiadei de Informatică Aplicată. Competițiile de tip „Capture The Flag”, care testează capacitatea participanților de a găsi și exploata vulnerabilități în sisteme simulate, i-au adus numeroase clasări pe podium. El a câștigat locul întâi la Chronos Security CTF și la Unbreakable Romania Teams, înregistrând poziții de top și la finale de prestigiu, precum DefCamp CTF, cel mai important eveniment de profil din Europa Centrală și de Est.

Articolul continuă după reclamă

Realizarea care îl distinge însă cu adevărat de alți tineri olimpici este impactul său tehnic direct asupra aplicațiilor utilizate la scară globală. Răzvan a descoperit multiple vulnerabilități de securitate care au primit identificatoare oficiale CVE, demonstrând un nivel de expertiză aplicată extrem de valoros. Mai mult, participarea sa la programe de tip „bug bounty” și Vulnerability Disclosure Program s-a materializat prin identificarea unor breșe de securitate chiar în sistemele celebrei agenții spațiale americane NASA, efort pentru care a primit o scrisoare oficială de recunoaștere. Performanțele sale incontestabile dovedesc faptul că România beneficiază deja de resursa umană capabilă să apere eficient infrastructura digitală națională și internațională împotriva oricăror amenințări moderne.