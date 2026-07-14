"Nu-şi aminteşte". Mărturiile soţiei sârbului care a fost la un pas să fie aspirat afară dintr-un avion

Soția pasagerului grav rănit în urma unui incident dramatic petrecut la bordul unei aeronave Ryanair care decolase din Grecia și se îndrepta spre Germania a descris pentru prima dată împrejurările în care soțul ei a fost la un pas de a fi aspirat afară din avion prin hublou după ce s-a spart geamul.

Bărbatul în vârstă de 61 de ani, cetățean sârb, se află în continuare internat în spital. El a suferit leziuni fizice grave și traume psihologice în urma zborului de vineri din Salonic spre orașul bavarez Memmingen, a declarat pentru postul public de televiziune grec ERT soția sa.

"Centura i-a salvat viaţa"

"Soțul meu stătea chiar lângă fereastră. Din fericire, avea centura de siguranță - centura i-a salvat viața", a povestit Svetlana în interviul difuzat luni seara. Ea a descris cum a reușit, alături de alți pasageri, să-l tragă pe soțul ei înapoi în interior.

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Bărbatul a fost aspirat pe jumătate în afara avionului, suferind leziuni la gât și la umăr, precum și arsuri. El poartă acum un guler cervical și este încă în stare de șoc, a declarat soția lui.

"Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit: Dacă murim, murim împreună", a declarat femeia, citează BBC.

Cu ajutorul altor doi pasageri, Svetlana a spus că a reușit să-și tragă soțul înapoi în interiorul avionului. Potrivit femeii, acesta și-a pierdut cunoștința de trei ori în timpul incidentului. "Cel mai important pentru mine este că este în viață... Mâna îi este grav rănită și a suferit arsuri. Nu poate comunica și nu își amintește întreaga întâmplare", a spus femeia.

Cum s-ar fi produs incidentul

Potrivit unui consultant tehnic în aviație angajat de familia victimei, o piesă de la unul dintre motoarele aeronavei s-ar fi desprins și ar fi lovit și spart geamul. Decompresia rapidă rezultată a creat o puternică forță de aspirație, care a tras temporar partea superioară a corpului pasagerului în afara aeronavei, a relatat ERT.

Autoritatea greacă pentru investigarea accidentelor aeriene și feroviare și consultantul angajat de familie examinează în prezent aeronava, a precizat postul de televiziune.

Expertul în aviație și pilotul Grigoris Konstantelos a declarat anterior pentru ERT că bănuiește o succesiune similară de evenimente. El a afirmat că pasagerii au avut noroc că incidentul s-a produs la scurt timp după decolare, întrucât o diferență mai mare de presiune la altitudinea de croazieră ar fi putut provoca o decompresie mult mai violentă, cu potențial exploziv.

Incidentul de vineri a stârnit panică la bordul avionului. Pilotul a întors aeronava și a aterizat pe aeroportul de plecare, la scurt timp după decolare. Pasagerul rănit a fost transportat de serviciile de urgență la un spital din Salonic.