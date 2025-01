Încep probele orale de la BAC 2025. Mesajul ministrului Educației pentru elevi, înainte de susținerea examenelor

Profesorul Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, le-a transmis elevilor un mesaj înainte de începerea probelor de evaluare a competențelor din cadrul examenului de Bacalaureat 2025.

"Dragi elevi,

În zilele următoare veți participa la probele de evaluare a competențelor (probele A, B, C, D) din cadrul examenului național de bacalaureat 2025 - prima sesiune. Metodologia este una elaborată în anul 2024, pe care, din respect pentru voi și pentru procesul început, nu am modificat-o. Dar am monitorizat mereu lucrurile, mai ales că metodologia este una nouă, iar pe baza feedback-urilor din școli, fără să schimb metodologia, am încercat să facilitez implementarea acesteia prin diverse decizii administrative care să eficientizeze lucrurile. Și o voi mai face când este cazul de dragul de a crea contextul cel mai bun pe care îl putem avea în condițiile sistemului nostru educațional pentru a vă putea exprima cât mai bine competențele dobândite. Ca psiholog vă spun că hipermotivarea/stresul negativ intens (distresul) nu vă ajută, dar o motivare adecvată, în condiții de echilibru psihologic și chiar de o doză rezonabilă de stres (eustres), vă poate mobiliza la examinări. Așadar, să nu vă temeți de propriile emoții, dar nici nu vă îngrijorați mai mult decât este cazul, deoarece asta nu ajută, doar fiți curajoși și încrezători și dați toți ce aveți mai bun la momentul examinărilor! Celor care veți obține performanța așteptată vă spun de pe acum felicitări! Celor care nu veți atinge performanta așteptată vă reamintesc că, deși este o evaluare importantă, aceasta nu vă definește valoarea personală, ci doar performanța punctuală; să învățăm din rezultat și să încercăm să-l folosim cât mai înțelept! Așadar, doriți-vă să reușiți și dați tot ce puteți, acceptând însă că, dacă nu se întâmplă să obțineți performanța dorită, poate exista totuși un câștig personal, în spiritul vorbelor înțelepte ale lui Nelson Mandela: 'Eu nu pierd niciodată. Fie câștig, fie învăț!'

Articolul continuă după reclamă

Cadrelor didactice și personalului administrativ le mulțumesc pentru eforturile depuse în pregătirea în bune condiții a acestei etape a bacalaureatului, conform acestei noi metodologii. Nu este ușor să-ți schimbi rutinele, dar trebuie să o facem de dragul elevilor! Nu în ultimul rând, părinților le spun să nu pună presiune pe elevi, doar să-i responsabilizeze și să-i susțină empatic înainte și după examen (indiferent de rezultat), învățând din proces (inclusiv prin discuții cu elevii și profesorii) și încercând să-l utilizeze cât mai bine în educația copiilor lor", este mesajul ministrului.

Daniel David a precizat că joi, 23 ianuarie 2025, începând cu ora 20:00, "vă invit să urmăriți LIVE, pe pagina de Facebook a ministerului, un scurt raport despre activitatea Ministerului Educației și Cercetării, precum și despre principalele direcții strategice pentru anul 2025. În cadrul acestui eveniment, voi răspunde și la câteva dintre întrebările dumneavoastră, pe care vă invit să le adresați în secțiunea de comentarii a live-ului".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Bacalaureat 2025. Probele orale încep luni, 27 ianuarie

Probele de competenţe se vor desfăşura mult mai devreme faţă de anii trecuţi. Practic, în perioada 27 ianuarie - 7 februarie va avea loc evaluarea comepetenţelor.

Astfel, elevii care se pregătesc de examenul maturităţii vor intra la sfârşitul lunii în febra emoţiilor. În perioada 27 - 29 ianuarie, aceştia vor susţine proba orală la Limba română, urmată de cea la Limba maternă, în perioada 29 - 31 ianuarie 2025. În perioada 3 - 5 februarie, va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă străină şi, nu în ultimul rând, între 5 şi 7 febraurie, elevii din clasa a 12-a vor susţine proba competenţelor digitale.

Probele scrise vor avea loc câteva luni mai târziu, mai exact între 10 şi 16 iunie. Noutatea din acest an este că elevii vor putea să îşi vadă lucrările, înainte de depunerea contestaţiilor.

Calendar Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2025:

16 – 20 decembrie 2024: Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor A, B, C, D din cadrul examenului național de bacalaureat – 2025

27-29 ianuarie 2025: ⁠Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

29-31 ianuarie 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

3-5 februarie 2025: ⁠Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5-7 februarie 2025: Evaluarea competențelor digitale – proba D

30 mai – 4 iunie 2025: Susținerea probelor A, B, C, D pentru elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate

2-6 iunie 2025: Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen

6 iunie 2025: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 iunie 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

16 iunie 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

20 iunie 2025: ⁠Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

23-24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

30 iunie 2025: ⁠Afișarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureat – Sesiunea august 2025:

14-21 iulie 2025: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

4-5 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

5 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 august 2025: ⁠Evaluarea competențelor digitale – proba D

7-8 august 2025: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

11 august 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025: Afișarea rezultatelor finale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi des la dorinţe în favoarea cheltuielilor esenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰