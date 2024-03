Nu ne aflăm la un curs cu studenţii de la Facultatea de Medicină din Iaşi, ci la un curs cu viitorii elevi care îşi doresc să salveze vieţi. Aici, 120 de tineri, primesc ajutor din partea profesorilor universitari pentru admiterea la facultate. Chiar şi cei care nu doresc să aplice la aceste facultăţi pot participa la meditații, mai ales ca multe dintre materii sunt chiar cele de la Bacalaureat.

Elev: Am auzit şi eu de cursurile acestea. Am vrut să mă familiarizez cu facultatea, cu profesorii. Să văd şi eu ce se întâmplă pe aici.

Eleve: Am vrut să vedem despre ce e vorba. E o chestie destul de mediatizată, şi am vrut să vedem şi noi ce se discută. O să ne ajute. Mai trecem o dată prin ce am făcut, aflăm chestii noi.

Oportunitate gratuită pentru tineri

Iar cei care vor să dea admiterea la medicină vor fi meditaţi chiar din materia prevăzută în programă - anatomia corpului uman.

Stan Cristinel, profesor universitar: Încercăm, prin acest demers, să îmbunătăţim pregătirea viitorilor candidaţi pentru facultăţile universităţii noastre.

Elev: Faptul că este o oportunitate gratuită, toată lumea să vină aici, să poată învăţa şi să poată să pună întrebări unui cadru didactic, care mai târziu îi va fi şi profesor.

Elevii vin și de la sute de km distanță

Alţii în schimb, au venit de la sute de kilometri distanţă, pentru a participa la cursurile gratuite.

Elevă: Eu de la mine din oraş am regăsit aici niște detalii şi nişte amănunte pe care nu pot să spun că le-aș fi găsit singură sau le-aș fi găsit poate prea târziu.

Elev: Ajută pentru admitere, dar poate să ajute în anumite proporţii şi pentru bac, pentru că este aceeaşi materie.

Stan Cristinel, profesor universitar: Ei sunt încântaţi de aceste şedinţe de pregătire. Îşi doresc să continuăm până la sfârşitul semestrului, pentru a-i îndruma, pentru a-i învăţa.

Număr limitat de locuri la meditații

Și la Universitatea de Științele Vieții elevii vor primi ajutor din partea cadrelor didactice.

Clara Mihociu, reporter Observator: La matematică, fizică şi chimie vor oferi meditaţii gratuite profesorii de la Universitatea Agronomică din Iaşi, timp de o lună, începând de pe şase aprilie, în fiecare zi de sâmbătă, vor putea beneficia de aceste meditaţii gratuite, atât elevii care se pregatesc de examenul de bacalaureat, cât şi cei care intenţionează să aplice pentru una dintre facultăţile acestei universităţi.

Numărul celor care îşi doresc să prindă un loc la aceste pregătiri gratuite, este unul limitat, însă iniţiatorii spun că în viitor vor putea primi şi mai mulţi elevi la meditaţii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi cumpărat vreodată produse la limita expirării, doar pentru că aveau preţul redus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰