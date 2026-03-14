Un control în trafic, lângă Calafat, a scos la iveală un transport ilegal periculos. Într-un camion care venea din Turcia au fost descoperite 106 pistoale, şi mii de pachete de țigări de contrabandă. Armele, spun poliţiştii, erau bine ascunse printre colete cu piese auto şi erau destinate interlopilor turci din Germania. Captura vine într-un moment în care autoritățile spun că rețelele de contrabandă devin tot mai active. De altfel, şi capturile de țigări au crescut spectaculos în ultimul an.

Arsenalul a fost descoperit de poliţiştii de frontieră când au oprit în trafic un camion care venea din Turcia și se îndrepta spre Germania. Cele 106 pistoale descoperite în camion sunt copii ale celebrului model Glock, arme simple, ieftine și foarte ușor de ascuns sau de transportat. Sunt însă perfect funcționale și folosesc muniție reală. Este a doua captură importantă de acest tip în ultimul an. În noi 2025, polițiștii au descoperit un transport asemănător, cu aproximativ 60 de pistoale.

În TIR-ul turcului mai erau şi 3.000 de pachete de ţigări

Chiar dacă lumea crede că de la intrarea celor două state în spaţiul Schengen au dispărut controalele de la vămile cu Bulgaria, nu e deloc aşa. Principalele rute de transport sunt atent monitorizate şi nici cele mai mici indicii că ceva ar fi în neregulă nu rămân neverificate. "S-a constatat că sigiliul compartimentului de marfă al camionului era rupt și ulterior relipit. În prezent se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă, contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, față de cetățeanul turc fiind luată măsura reținerii pentru 24 de ore", a declarat Eduard Pîslaru, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

În TIR-ul turcului mai erau şi 3.000 de pachete de ţigări. Traficul ilegal cu produse din tutun rămâne una dintre cele mai profitabile activităţi ale reţelelor de contrabandişti. "Relevantă este creșterea seminificativă a numărului țigaretelor capturate și scoase din piața neagră în anul 2025, de peste 155 de milioane, comparativ cu aproximativ 30 de milioane în anul 2024. În primele 2 luni ale acestui an, în urma acțiunilor desfășurate de polițiști, au fost descoperite peste 2,1 milioane de țigarete și peste 360 de kilograme de tutun", a declarat Aurel Dobre, director Investigarea Criminalității Economice.

Dacă tutunul de contrabandă ar fi ajuns pe piaţa neagră, prejudiciul pentru bugetul statului ar fi depăşit 230 de milioane de lei, doar din taxele neîncasate. "Evaziunea fiscală și contrabanda desfășurate de grupări de criminalitate organizată reprezintă o amenințare majoră pentru economia națională și pentru funcționarea corectă a mediului de afaceri", a declarat Cătălin Şerban, directorul DCCO. Poliţiştii spun că traficanţii ucraineni şi-au mutat şi ei afacerile în România, de când cu războiul. Ei folosesc drept materie primă tutun din Cehia şi Polonia, iar fabricile ilegale s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie. Chiar săptămâna trecută a mai fost descoperită una, la Timişoara. Reţeaua a fost destructurată şi mai mulţi suspecţi români, moldoveni şi ucraineni au fost arestaţi.

