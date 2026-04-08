Video Accident tragic în Fălticeni. O femeie a fost călcată de TIR, medicii au fost nevoiţi să-i amputeze picioarele

Accident cumplit în Fălticeni. O femeie care a traversat neregulamentar strada a fost lovită şi prinsă sub roţile unui TIR.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 14:55

În filmarea făcută de o cameră de supraveghere se vede cum femeia a ieşit în stradă, fără să se asigure, printre maşinile care erau oprite în coloană. 

A trecut direct, prin faţa TIR-ului fără să realizeze, probabil că şoferul nu putea să o observe. Când TIR-ul s-a pus în mişcare a trecut peste victimă.

Femeia a suferit multiple traumatisme și fost dusă la spital. Medicii au fost nevoiţi să-i amputeze ambele picioare. Acum este internată în secţia de Terapie Intensivă, cu şanse reduse de supravieţuire.

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
