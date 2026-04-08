Video Accident tragic în Fălticeni. O femeie a fost călcată de TIR, medicii au fost nevoiţi să-i amputeze picioarele
Accident cumplit în Fălticeni. O femeie care a traversat neregulamentar strada a fost lovită şi prinsă sub roţile unui TIR.
În filmarea făcută de o cameră de supraveghere se vede cum femeia a ieşit în stradă, fără să se asigure, printre maşinile care erau oprite în coloană.
A trecut direct, prin faţa TIR-ului fără să realizeze, probabil că şoferul nu putea să o observe. Când TIR-ul s-a pus în mişcare a trecut peste victimă.
Femeia a suferit multiple traumatisme și fost dusă la spital. Medicii au fost nevoiţi să-i amputeze ambele picioare. Acum este internată în secţia de Terapie Intensivă, cu şanse reduse de supravieţuire.
