Video Omul de afaceri Gabriel Bolovan, strivit de TIR, după ce a oprit pe prima bandă

Accident neobişnuit cu final tragic! Un om de afaceri, consilier local în Vrancea, a murit strivit de un tir pe autostradă. Bărbatul de 56 de ani a oprit maşina, pe prima bandă şi a coborât împreună cu soţia. Femeia a scăpat ca prin minune, dar bărbatul a fost spulberat pe loc de camion.

de Iulia Pop

la 07.04.2026 , 20:11

Accidentul a avut loc pe Autostrada A1 Deva-Nădlac. Cei doi soţi au oprit maşina pe prima bandă şi au coborât în mijlocul şoselei pe care se circulă în mare viteză. O cameră de bord a surprins impactul devastator. Camionul trece razant pe lângă femeie, spulberă maşina şi o târăşte câţiva metri. Bărbatul nu are nicio şansă.

"În urma impactului, un bărbat a decedat, respectiv bărbatul de 56 de ani, iar o femeie de 50 de ani a fost rănită şi transportată la spital", spune Remus Mezincă, purtător de cuvânt IPJ Timiș.

Martor al scenelor cumplite, soţia a scăpat cu câteva zgârieturi si fost deja externată.

Din primele informaţii, şoferul de 56 de ani a oprit maşina şi a coborât pentru a verifica dacă remorca ataşată de automobil este prinsă corect. În urma impactului, platforma a rămas agăţată sub roţile TIR-ului, care a lovit parapetul înainte de a opri.

"Am văzut doar o explozie".

"Domnul de Bulgaria cu camionul nu cred că a fost atent, nu a avut timp să frâneze şi să evite", spun martorii.

Şoferul tirului, un cetatean bulgar de 36 de ani a fost testat pentru consum de alcool. Rezultatul a fost zero. Bărbatul ucis în accident este Gabriel Bolovan, consiler local în Jariştea din Vracea si detine o afacere în transportul de marfă. Dispariţia lui a şocat şi a marcat comunitatea., mai ales că bărbatul avea experienţă la volan şi nimeni nu îşi explică de ce nu a respectat regulile.

"A fost un om modest, discret, cu un caracter curat și un bun-simț care se simțea fără să fie rostit. Voi păstra mereu în suflet amintirea unui om blând și politicos", a scris un apropiat.

Pe autostradă, oprirea este permisă doar în situații reale de urgență și respectând câţiva paşi. Porniți imediat avariile, iar înainte să coborâți din vehicul, îmbrăcați vesta reflectorizantă. Triunghiul trebuie amplasat în spatele mașinii, la cel puțin 100 de metri, pentru a fi observat din timp de ceilalți șoferi. Specialiștii recomandă ca pasagerii să iasă din mașină și să se retragă în spatele parapetului, pentru a evita orice risc. 

