După zeci de accidente şi tragedii cu trotinetele electrice, regulamentul s-ar putea schimba din nou în Bucureşti. Cea mai importantă modificare se referă la vârsta celor care au voie să le închirieze.

În prezent, legislația permite tinerilor care au împlinit 14 ani să folosească trotinete electrice pe drumurile publice. Dacă noul regulamentul va fi aprobat, operatorii de platforme online vor fi obligați să modifice sistemele de înregistrare, astfel încât închirierea să fie permisă exclusiv persoanelor majore, care au împlinit 18 ani.

Trotinetele electrice ar putea fi interzise pe trotuare și în parcuri

Mai departe, trotinetele ar putea fi interzise total pe trotuare şi în parcuri. Până acum, lucrurile nu erau delimitate clar şi nici verificate, aşa că mulţi adolescenţi şi tineri circulau direct printre pietoni. Noul document tranșează definitiv această problemă: utilizatorii nu vor mai avea voie sub nicio formă să circule cu trotinetele electrice închiriate pe trotuare, în parcuri sau în grădinile publice din București. Regulamentul stabilește clar şi toate locurile unde se poate circula.

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Trotinetele vor putea merge doar pe pistele special amenajate pentru biciclete. Dacă acestea nu există, circulația va fi permisă pe carosabil, dar numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru mașini este de 50 de kilometri pe oră.

Viteza trotinetelor, controlată de la distanță prin GPS

Şi, poate cea mai importantă schimbare vizează firmele care deţin astfel de vehicule. În prezent, comportamentul în trafic depinde aproape exclusiv de responsabilitatea celui care conduce trotineta.

Dacă noul regulament va fi aprobat, operatorii vor fi obligați să folosească tehnologia GPS pentru a modifica de la distanță, în timp real, viteza maximă a trotinetelor în funcție de zona de deplasare.

Sunt reguli extrem de importante, pentru că este clar că avem o problemă cu acest tip de transport.

Anul trecut, peste 2.500 de oameni au ajuns la spital răniţi în accidente cu trotinete electrice. Iar în prima parte a anului 2026, statisticile indică deja cel puțin 7 persoane care și-au pierdut viața în astfel de circumstanțe.