Radu Miruță solicită Ucrainei autodistrugerea dronelor la intrarea acestora în apele româneşti

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, că a cerut autorităţilor din Ucraina ca dronele pe care le lansează să fie programate să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale româneşti.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, explică, vineri, ce a cerut Ucrainei în discuţiile pe care le-a avut pe tema dronei care a explodat la Constanţa.

"Suplimentar, în această interacţiune am trimis oficial ministrului Apărării din Ucraina o adresă semnată de mine, prin care i-am solicitat să ne confirme că orice dronă care este lansată de Ucraina în Marea Neagră este programată să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale româneşti. Am cerut o condiţie care spune foarte simplu: dacă senzorii de pe dronă conştientizează local că poziţia este în apele teritoriale româneşti, să se autodetoneze fără control de la distanţă", a declarat, vineri, Radu Miruţă.

Ucraina a răspuns la întrebările României cu privire la incidentul din Portul Constanţa din 5 iunie, a a nunţat anterior Ministerul Apărării.

Articolul continuă după reclamă

Ucraina a precizat că a pierdut comunicaţiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forţele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone şi nu au mai reuşit reluarea comunicării.

Ţara aflată în război a comunicat României intervalul programat pentru detonarea dronelor, astfel încât personalul aflat în zonă a fost evacuat.

Ucraina apreciază că incidentul este unul izolat şi s-a produs, cel mai probabil, din cauza acţiunilor de război electronic ale Federaţiei Ruse.