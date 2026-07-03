Un simplu like, un comentariu sau un schimb repetat de mesaje poate deschide drumul spre o relație paralelă în mediul online și poate zdruncina încrederea în cuplu. Laura Pop Edith, specialist în domeniul sănătății mintale, explică ce este microinfidelitatea, de ce apare, unde ar trebui trasate limitele și cum poate fi reparată o relație afectată de flirtul virtual, într-un interviu marca Observator 16.

Teodora Tompea, prezentatoare: E ceva nou, la modă, sau exista și înainte, doar sub o altă formă? Este accentuat de rețelele sociale?

Laura Pop Edith, specialist în domeniul sănătății mintale: Da, termenul de "microinfidelitate" este relativ nou și a apărut în contextul erei digitale. Comportamentele la care face referire existau și înainte, însă internetul și rețelele sociale le-au făcut mult mai accesibile și mai frecvente.

Teodora Tompea, prezentatoare: Și care sunt riscurile de a ne arunca tot mai mult în acest joc aparent inofensiv?

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Laura Pop Edith: Riscul este că totul poate începe cu un simplu like sau un comentariu, iar, în timp, ajungi să fii atras de persoana respectivă. Multe persoane fac aceste gesturi din nevoia de validare. Se simt singure în relație, au nevoie de comunicare și de atenție, dar nu au neapărat intenția de a înșela. Își doresc, în primul rând, să fie ascultate. Însă, prin comportamente repetitive - mesaje, like-uri, reacții sau alte gesturi care transmit disponibilitate emoțională și apropiere - se poate ajunge treptat la o relație paralelă în mediul online.

Teodora Tompea, prezentatoare: Deci scopul principal nu este infidelitatea, ci nevoia de a fi mai aproape de cineva. Problema este, de fapt, în propria relație?

Laura Pop Edith: Da, atât în relație, cât și în persoana respectivă. Sunt oameni care nu au suficientă încredere în ei înșiși și caută validare în afara relației. De multe ori, relația nu le mai oferă ceea ce au nevoie din punct de vedere emoțional, iar ei încearcă să umple acest gol în altă parte.

Teodora Tompea, prezentatoare: Ați avut în jur persoane care s-au despărțit din cauza internetului?

Laura Pop Edith: Da. Am întâlnit astfel de situații și am văzut inclusiv parteneri cu anumite trăsături de personalitate care favorizau flirtul online. De exemplu, persoane cu trăsături narcisice, care căutau permanent validare și pentru care nimic nu părea suficient. În astfel de cazuri, au intrat foarte ușor în acest joc al flirtului din mediul online.

Teodora Tompea, prezentatoare: Și cum ar putea oamenii să se ferească de astfel de situații?

Laura Pop Edith: Cheia este comunicarea în cuplu. Încă de la începutul relației, partenerii ar trebui să vorbească despre limitele fiecăruia: ce este acceptabil și ce nu. Pentru unii este în regulă ca partenerul să dea like-uri sau comentarii și acest lucru nu creează probleme. Pentru alții, chiar și un simplu like poate fi perceput ca o formă de infidelitate. Nu există o regulă universală, ci este important ca aceste limite să fie discutate și asumate de amândoi.

Teodora Tompea, prezentatoare: Este bine ca partenerul care se simte înșelat să verifice telefonul sau conturile de social media ale celuilalt? Unde este granița?

Laura Pop Edith: Este o experiență foarte traumatizantă. Persoana trădată se poate simți copleșită și poate avea tendința de a verifica obsesiv telefonul sau conturile partenerului, devenind foarte geloasă. Totuși, acest comportament nu ajută. De cele mai multe ori, produce și mai multă suferință și întreține un cerc vicios din care este greu să ieși. În plus, poți descoperi lucruri care amplifică și mai mult durerea și neîncrederea.

Teodora Tompea, prezentatoare: Soluția este despărțirea din cauza acestei microinfidelități sau ar trebui încercată repararea relației?

Laura Pop Edith: Cel mai indicat este ca partenerii să nu ia decizii impulsive, sub imperiul furiei. Este important să comunice, să lase emoțiile intense să se liniștească și abia apoi să decidă ce este mai bine pentru relație. De asemenea, este util să încerce să înțeleagă ce nu a funcționat în relație. De ce a simțit unul dintre parteneri nevoia să caute apropiere în mediul online? Ce îi lipsea în relație și ce găsea în acea persoană?