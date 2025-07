16 români au fraudat fiscul britanic cu 1 milion de lire: spărgeau conturi fiscale pentru rambursări de taxe

Treisprezece percheziţii sunt efectuate joi dimineaţa în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor, cu un prejudiciu de 1 milion de lire sterline, cauzat autorităţilor britanice.

''În anul 2024, în urma sesizării din oficiu a poliţiştilor Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, a fost înregistrat un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălarea banilor. Astăzi, 10 iulie, în vederea completării materialului probator, Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pune în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi, la domiciliile unor persoane fizice presupus a fi implicate în activitatea infracţională'', informează un comunicat al IGPR, citat de Agerpres.

În urma administrării unui complex ansamblu probatoriu, a reieşit că o grupare infracţională, compusă din 16 persoane (autori şi complici), începând cu luna septembrie 2023 şi până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziţia populaţiei de către Guvernul britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice ''Goverment Gateway" şi editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora.

Articolul continuă după reclamă

În mod concret, activitatea infracţională ar fi constat în compromiterea a peste 1.000 de conturi deţinute de contribuabili britanici. Această activitate a fost legată de înregistrări ale unor angajatori falşi în sistemele Agenţiei Fiscale a Marii Britanii (HMRC), respectiv aplicaţia de returnare de taxe de tip "PAYE" (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât şi solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit şi alte impozite, arată sursa citată.

Rambursările impozitului pe venit astfel solicitate în mod fraudulos de la autorităţile britanice ar fi fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate. Ulterior, sumele de bani solicitate fraudulos ar fi intrat în conturile deţinute sau controlate de persoanele cercetate, ar fi fost transferate succesiv în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM, cu scopul disimulării adevăratei provenienţe a banilor şi cunoscând că provin din săvârşirea unor infracţiuni.

Până în prezent, conform probatoriului administrat în cauză, prejudiciul cauzat autorităţilor britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei. Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Criminalistică, luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, precum şi al inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.

Activităţile de cooperare judiciară s-au realizat cu sprijinul EUROJUST, în cauză fiind încheiat un Acord European de Cooperare cu autorităţile din Marea Britanie (organele de parchet şi HMRC), în vederea facilitării schimbului de probe în această cauză şi pentru identificarea tuturor membrilor grupării infracţionale.

Activităţile de cercetare penală continuă, în vederea completării probatoriului, a reparării şi recuperării pagubei produse, precum şi a tragerii la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit aceste infracţiuni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că loteria bonurilor va combate evaziunea fiscală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰