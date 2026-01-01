MApN: Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Avioane ridicate şi mesaj RO-Alert în Tulcea

Antena Meniu Search
Ministerul Apărării anuhnţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

"Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail", anunţă, joi, Ministerul Apărării.

Două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră

Potrivit sursei citate, în jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. La ora 10.17, populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Starea de alertă a încetat la ora 11.00.

"Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional", a precizat sursa citată. ISU Tulcea a menţionat că mesajul de avertizare transmis populaţiei are caracter preventiv şi vizează posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, fiind recomandată respectarea unor măsuri minime de siguranţă şi adăpostire, în cazul în care situaţia impune acest lucru.

"Transmiterea mesajului RO-Alert a fost realizată ca urmare a unei informări primite din partea Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele specifice de supraveghere, a identificat ţinte aflate în deplasare către zona de graniţă dintre România şi Ucraina. Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să citească cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT, să se informeze exclusiv din surse oficiale şi să anunţe de îndată la numărul unic de urgenţă 112 orice incident sau situaţie deosebită observată", a precizat ISU Tulcea. Nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgenţă 112 ca urmare a acestui mesaj.

