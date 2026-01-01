Incident macabru la un priveghi în Neamţ. Patru persoane au suferit arsuri, după izbucnirea unui incendiu

Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a izbucnit în oraşul Bicaz, într-o locuinţă unde avea loc un priveghi. Mai multe persoane au ieşit din locuinţă, unele dintre ele spărgând geamurile şi au suferit arsuri. Patru victime au fost transportate la spital. Persoana decedată – un bărbat de 72 de ani – nu a putut fi scoasă din imobil, trupul carbonizat fiind găsit de pompieri.

"În data de 01.01.2026, la ora 02.56, un localnic din oraşul Bicaz a informat, prin apel la 112, că a izbucnit un incendiu la casa vecină, de pe strada Bistriţei. Apelantul a anunţat că persoanele care locuiesc în imobilul afectat s-au autoevacuat. În următoarele 10 minute, au mai fost înregistrate 9 apeluri privitoare la acelaşi eveniment. Prin aceste apeluri, dispeceratul a mai fost informat că în locuinţă se afla corpul unei persoane, care urma să fie înhumat şi care nu a putut fi evacuat", a transmis, joi, ISU Neamţ.

Cauza probabilă a incendiului

La locul evenimentului s-au deplasat 15 pompieri militari cu 3 autospeciale de stins incendii şi o ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentului Piatra-Neamţ. Spre locul intervenţiei au fost mobilizate şi echipaje cu autospeciale de la SVSU Bicaz, SVSU Bicazu-Ardelean şi SVSU Bicaz-Chei. De asemenea, a fost solicitată şi o ambulanţă de la SAJ. Bicaz.

"La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta pe o generalizat la locuinţa şi anexele gospodăreşti, existând posibilitatea propagării la gospodăriile vecine. Echipajul SMURD şi echipajul de la SAJ Bicaz au acordat îngrijiri medicale şi ulterior au transportat la spital 4 persoane (cu intoxicaţie cu fum, arsuri şi tîieturi la mâini şi picioare, care au apărut în timp ce se evacuau din locuinţă, pe ferestre)", au mai anunţat pompierii.

Potrivit acestora, corpul carbonizat al lui unui bărbat în vârstă de 72 de ani, a fost găsit într-o camera a locuinţei. "Decesul acestuia a survenit la data de 30.12.2025, iar anterior incendiului, familia a desfăşurat activităţi de priveghi în locuinţă. Pagubele înregistrate în urma incendiului au fost însemnate, respectiv: casa de locuit şi anexele gospodăreşti pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp, bunurile din interior (mobilier, electrocasnice, articole vestimentare) şi documentele de proprietate şi identitate", a mai transmis ISU Neamţ.

Cauza probabilă a incendiului o constituie "focul închis în spaţii închise", de la o lumânare lăsată nesupravegheată.

