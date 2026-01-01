Explozie într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Poliţia: Zeci de morţi şi o sută de răniţi

Petrecerea de Revelion s-a transformat într-o tragedie în staţiunea elveţiană Crans-Montana. Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux.

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a spus, pentru AFP, Gaetan Lathion, purtătorul de cuvânt al poliției din cantonul Wallis, din sud-vestul Elveției.

Zeci de morţi şi aproximativ o sută de răniţi

UPDATE: Zeci de morți și aproximativ o sută de răniți, potrivit lui Frédéric Gisler, comandantul poliției cantonale Valais, după explozia urmată de un incendiu la un bar din regiunea Crans Montana.

Poliția a declarat că nu poate oferi deocamdată informații mai precise despre numărul de persoane care au murit în incendiu.

Răniții au fost atât de numeroși încât unitatea de terapie intensivă și sala de operații a spitalului regional au ajuns rapid la capacitate maximă, potrivit consilierului regional Mathias Rénard.

Elicoptere și ambulanțe s-au deplasat la fața locului pentru a ajuta victimele, printre care și străini.

„Suntem devastați”, a declarat Frédéric Gisler, comandantul poliției cantonale din Valais, în cadrul unei conferințe de presă.

Beatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais, a declarat că este prea devreme pentru a determina cauza incendiului. Experții nu au putut încă să intre în interiorul clădirii distruse.

Se presupune că în bar, care are o capacitate de 300 de persoane, se aflau peste 100 de oameni.

MAE: Nu sunt români implicaţi

UPDATE: Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma apariției în mass-media a informațiilor cu privire la producerea unei explozii în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana și a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la cetățenia, identitatea și starea de sănătate a persoanelor afectate.

MAE precizează că procedurile specifice de identificare a persoanelor afectate de incident sunt în curs și că, până în prezent, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară. Un consul din cadrul Ambasadei României la Berna se deplasează în zonă, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația va impune.

MAE amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numărele de telefon ale Ambasadei României la Berna:

Telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Cel puţin 10 morţi

UPDATE: Poliţia elveţiană a declarat pentru Sky News că cel puţin 10 persoane au murit şi alte 10 au fost rănite în urma exploziei din bar.

Potrivit Le Figaro, explozia a avut loc în jurul orei locale 1.30 într-un bar popular printre turiști, în timp ce oamenii sărbătoreau Anul Nou.

Imaginile publicate de mass-media elvețiană arătau o clădire în flăcări și serviciile de urgență în apropiere.

